Kenan Sofuoğlu'nun 7 Yaşındaki Oğlu Zayn Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Kaza Yaptı!

Lila Ceylan
06.01.2026 - 19:03

Toprak Razgatlıoğlu ve 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu. Razgatlıoğlu, istemeden Zayn Sofuoğlu'na çarptı ve tatlı başlayan yarış kazayla bitti. 

Buyurun, detayları beraber görelim!

Küçük Zayn Sofuoğlu'nu tanımayan kalmamıştır herhalde!

Dünya Superbike şampiyonu Kenan Sofuoğlu, son birkaç senedir düzenli olarak oğlu Zayn Sofuoğlu ile konuşuluyor.

Motor sporlarındaki başarılarıyla adından söz ettiren, ailesinin lüks araçlarla yaptığı hız gösterileriyle sık sık sosyal medyada gündem olan Zayn, henüz 6 yaşında olmasına rağmen 2024’te kırdığı sürat rekoruyla dünya basınının radarına girmiş durumda!

Yarışlardaki performansına ayrı, Kenan Sofuoğlu’yla birlikte yaptıkları hız şovlarına ayrı şaşırdığımız Zayn, bu kez başarılarıyla değil, geçtiğimiz saatlerde yaşadığı talihsiz bir kazayla gündemin merkezine oturdu.

Aslında her şey tatlı bir niyetle başlamıştı.

2021, 2024 ve 2025 sezonlarında Dünya Superbike Şampiyonluğu’nun zirvesine çıkarak motor sporlarında Türkiye’nin adını tarih sayfalarına yazdıran Dünya Superbike’ın en büyük yıldızlarından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, son olarak bir ilki başarmış; 2026 sezonu için MotoGP’de Yamaha Pramac takımıyla yarışma hakkı kazanmıştı. 

Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'yla bir araya geldi. Fakat ikili için planlanan tatlı, dostane bir mini yarış günü beklenmedik bir şeye dönüştü.

Start çizgisi ardında gülümsemeler varken, hız ve rekabet kıvılcımları pistte çakıldı: Toprak Razgatlıoğlu'nun Zayn’a yaptığı atak, genç yeteneğin dengesini bozdu ve ne yazık ki Zayn piste düşerek yere kapaklandı. 

Bu talihsiz an sosyal medyada saniyeler içinde yayıldı ve “genç yetenek ve efsane şampiyonun çarpışması” olarak konuşulmaya başlandı.

Düştükten sonra Razgatlıoğlu'nun elini tutarak ayağa kalkan Zayn, "Toprak abi çarptı bana" dedi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
