Kenan Sofuoğlu'nun 7 Yaşındaki Oğlu Zayn Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Kaza Yaptı!

2021, 2024 ve 2025 sezonlarında Dünya Superbike Şampiyonluğu’nun zirvesine çıkarak motor sporlarında Türkiye’nin adını tarih sayfalarına yazdıran Dünya Superbike’ın en büyük yıldızlarından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, son olarak bir ilki başarmış; 2026 sezonu için MotoGP’de Yamaha Pramac takımıyla yarışma hakkı kazanmıştı.

Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'yla bir araya geldi. Fakat ikili için planlanan tatlı, dostane bir mini yarış günü beklenmedik bir şeye dönüştü.

Start çizgisi ardında gülümsemeler varken, hız ve rekabet kıvılcımları pistte çakıldı: Toprak Razgatlıoğlu'nun Zayn’a yaptığı atak, genç yeteneğin dengesini bozdu ve ne yazık ki Zayn piste düşerek yere kapaklandı.

Bu talihsiz an sosyal medyada saniyeler içinde yayıldı ve “genç yetenek ve efsane şampiyonun çarpışması” olarak konuşulmaya başlandı.