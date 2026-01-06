Kenan Sofuoğlu'nun 7 Yaşındaki Oğlu Zayn Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Kaza Yaptı!
Toprak Razgatlıoğlu ve 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu. Razgatlıoğlu, istemeden Zayn Sofuoğlu'na çarptı ve tatlı başlayan yarış kazayla bitti.
Buyurun, detayları beraber görelim!
Küçük Zayn Sofuoğlu'nu tanımayan kalmamıştır herhalde!
Aslında her şey tatlı bir niyetle başlamıştı.
Düştükten sonra Razgatlıoğlu'nun elini tutarak ayağa kalkan Zayn, "Toprak abi çarptı bana" dedi.
