Doktoru Paylaştı: Beynine Pıhtı Atması Sonucu 1.5 Yıldır Tedavi Gören Kadir İnanır İlk Kez Ayağa Kalktı!

Doktoru Paylaştı: Beynine Pıhtı Atması Sonucu 1.5 Yıldır Tedavi Gören Kadir İnanır İlk Kez Ayağa Kalktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2026 - 17:29

1.5 yıl önce beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakımda kalan ve ardından fizik tedaviye başlayan Kadir İnanır ilk kez ayağa kalktı! Doktoru paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk sinemasının hafızasına yalnızca oynadığı rollerle değil, duruşuyla da kazınan isimlerden biri Kadir İnanır.

Türk sinemasının hafızasına yalnızca oynadığı rollerle değil, duruşuyla da kazınan isimlerden biri Kadir İnanır.

Yeşilçam’dan günümüze uzanan kariyerinde Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kibar Feyzo, Ayrılsak da Beraberiz ve Yılanların Öcü gibi unutulmaz yapımlarla bir dönemin vicdanını, isyanını ve aşkını beyazperdeye taşıdı. Güçlü bakışı, suskun ama derin oyunculuğu ve toplumsal meselelerden hiç kaçmayan tavrıyla Türk sinemasında “sadece yıldız” olmanın çok ötesine geçti. 

Usta oyuncu, son olarak 2018 yılında “Ahlat Ağacı” filminde konuk oyuncu olarak yer alarak sinemaya saygı duruşu niteliğinde bir performans sergilemişti. Sonrasında sahne ve ekranlardan elini ayağını çeken Kadir İnanır, yaklaşık bir buçuk yıl önce beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu bir döneme girdi.

4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olan Kadir İnanır, tekerlekli sandalyeye mecbur kalmış ve her gün fizik tedavi göreceği yepyeni bir aşamaya geçmişti. Tüm süreç boyunca Kadir İnanır'ı birkaç kez görebildik. Verdiği kilolarla dikkat çeken Kadir İnanır'ın son halini geçtiğimiz aralık ayıında görmüştük.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde şahane bir şey yaşandı. Kadir İnanır'ın doktoru Canan Kaftancıoğlu müjdeyi verdi.

Geçtiğimiz saatlerde şahane bir şey yaşandı. Kadir İnanır'ın doktoru Canan Kaftancıoğlu müjdeyi verdi.

Kadir İnanır'ın son halini paylaşan Canan Kaftancıoğlu, Kadir İnanır'ın ilk kez ayağa kalkabildiğini duyurdu. 

Paylaşımına; 'Sevgili Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta 🧿 Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır🤍' notunu düştü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Yorum Yazın