Doktoru Paylaştı: Beynine Pıhtı Atması Sonucu 1.5 Yıldır Tedavi Gören Kadir İnanır İlk Kez Ayağa Kalktı!

Yeşilçam’dan günümüze uzanan kariyerinde Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kibar Feyzo, Ayrılsak da Beraberiz ve Yılanların Öcü gibi unutulmaz yapımlarla bir dönemin vicdanını, isyanını ve aşkını beyazperdeye taşıdı. Güçlü bakışı, suskun ama derin oyunculuğu ve toplumsal meselelerden hiç kaçmayan tavrıyla Türk sinemasında “sadece yıldız” olmanın çok ötesine geçti.

Usta oyuncu, son olarak 2018 yılında “Ahlat Ağacı” filminde konuk oyuncu olarak yer alarak sinemaya saygı duruşu niteliğinde bir performans sergilemişti. Sonrasında sahne ve ekranlardan elini ayağını çeken Kadir İnanır, yaklaşık bir buçuk yıl önce beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu bir döneme girdi.

4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olan Kadir İnanır, tekerlekli sandalyeye mecbur kalmış ve her gün fizik tedavi göreceği yepyeni bir aşamaya geçmişti. Tüm süreç boyunca Kadir İnanır'ı birkaç kez görebildik. Verdiği kilolarla dikkat çeken Kadir İnanır'ın son halini geçtiğimiz aralık ayıında görmüştük.