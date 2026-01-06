Doktoru Paylaştı: Beynine Pıhtı Atması Sonucu 1.5 Yıldır Tedavi Gören Kadir İnanır İlk Kez Ayağa Kalktı!
1.5 yıl önce beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakımda kalan ve ardından fizik tedaviye başlayan Kadir İnanır ilk kez ayağa kalktı! Doktoru paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk sinemasının hafızasına yalnızca oynadığı rollerle değil, duruşuyla da kazınan isimlerden biri Kadir İnanır.
Geçtiğimiz saatlerde şahane bir şey yaşandı. Kadir İnanır'ın doktoru Canan Kaftancıoğlu müjdeyi verdi.
