Gizem Çözüldü: Kenan Doğulu, Düğünlerin Favorisi "Gelinim" Şarkısını Kime Yazdığını İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
05.01.2026 - 13:17

YouTube'da Arem ve Arman'ın Hitmakers programına konuk olan Kenan Doğulu, 'Gelinim' şarkısını kime yazdığını yıllar sonra ilk kez açıkladı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Kenan Doğulu'yu tanıtmaya gerek yok herhalde!

Türk pop müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kenan Doğulu, 90’lardan bugüne uzanan kariyeriyle yalnızca hit şarkılar üretmekle kalmadı; dönemleri belirleyen, modaları ve sound’ları şekillendiren bir isim oldu. 

“Yaparım Bilirsin”, “Çakkıdı”, “Tutamıyorum Zamanı”, “Aşk Oyunu” ve “Ara Beni Lütfen” ve daha niceleriyle hafızalara kazınan, her kuşağın hayatına bir yerden dokunmayı başaran Doğulu, enerjisi yüksek sahne performansları ve yenilikçi müzik anlayışıyla pop müziğin çıtasını yukarı taşıdı.

Müzikal üretkenliği, uluslararası projelere açık duruşu ve yıllar geçse de değişmeyen popülerliği sayesinde Kenan Doğulu, yalnızca bir pop yıldızı değil; Türk müziğinde kalıcı bir etki bırakan, zamana direnen bir ikon olmayı başardı. Bugün hala listelerde, sahnelerde ve kulaklarımızda yer bulmasının nedeni de tam olarak bu!

Konserlerine hız kesmeden devam eden Kenan Doğulu'nun son birkaç gündür gündemden düşmemesinin sebebi ise Hitmakes programındaki şovları!

Geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın YouTube'da yayınlanan 'Hitmakers' programına yılbaşına özel konuk olan Kenan Doğulu, ilk başta Kenan Yıldız açıklamasıyla dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir. 

Kenan Yıldız'ın adını kendisinden aldığını gururla açıklayan Doğulu, dokunaklı hikayeyi de paylaşmış; 'Anne ve babası daha nişanlıyken ben Dinar'da depremde onlara gitar çalmışım. Gitar çalarken neşelenmişler ve 90 sün sonra ilk kez gülümsemişler. Babası da eşine demiş ki, 'Hanım bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım.' açıklamasında bulunmuştu. 

Hemen akabinde aynı programdan alfabetik sırayla şarkılarını söylediği kısım viral oldu. Alfabenin her harfinde birden çok şarkısı olan Kenan Doğulu hayran bırakırken, bir kez daha herkese neden Türk pop müziğinin benzersiz isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birçok incinin döküldüğü programda dikkat çeken bir başka detay ise Kenan Doğulu'nun "Gelinim" şarkısının hikayesi oldu.

Ailesindeki hemen hemen herkese bir şarkı yazdığını söyleyen Kenan Doğulu, konuya abisi Ozan'ın kızlarına da tek tek doğdukları gün şarkı yazdığını söyleyerek girdi. 

14 Şubat'ta Beren Saat'e 'Yosun'u yazdığını dile getiren Kenan Doğulu, yıllardır düğünlerin favori şarkısı olan 'Gelinim'i kime yazdığını da ilk kez açıkladı. 

İnsanın içini ısıtan, her gelini dünyanın en özel kadınıymış gibi hissettiren şarkının sahibinin kız kardeşi Canan Doğulu olduğunu söyledi. 1996 yılında piyasaya sürdüğü şarkıyı Canan henüz küçükken, onun gelin olacağı günü düşünerek yazdığını söyleyen Doğulu, düğün gününde şarkıyı abisi Ozan Doğulu ile çaldıklarında aile gözyaşlarına boğulduklarını da ekledi. 

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Lila Ceylan
