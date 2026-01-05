Gizem Çözüldü: Kenan Doğulu, Düğünlerin Favorisi "Gelinim" Şarkısını Kime Yazdığını İlk Kez Açıkladı!

Türk pop müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kenan Doğulu, 90’lardan bugüne uzanan kariyeriyle yalnızca hit şarkılar üretmekle kalmadı; dönemleri belirleyen, modaları ve sound’ları şekillendiren bir isim oldu.

“Yaparım Bilirsin”, “Çakkıdı”, “Tutamıyorum Zamanı”, “Aşk Oyunu” ve “Ara Beni Lütfen” ve daha niceleriyle hafızalara kazınan, her kuşağın hayatına bir yerden dokunmayı başaran Doğulu, enerjisi yüksek sahne performansları ve yenilikçi müzik anlayışıyla pop müziğin çıtasını yukarı taşıdı.

Müzikal üretkenliği, uluslararası projelere açık duruşu ve yıllar geçse de değişmeyen popülerliği sayesinde Kenan Doğulu, yalnızca bir pop yıldızı değil; Türk müziğinde kalıcı bir etki bırakan, zamana direnen bir ikon olmayı başardı. Bugün hala listelerde, sahnelerde ve kulaklarımızda yer bulmasının nedeni de tam olarak bu!