onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Eşi Haluk Bilginer Tarafından "Boynuzlanan" Zuhal Olcay, İhanetten 12 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu!

Eski Eşi Haluk Bilginer Tarafından "Boynuzlanan" Zuhal Olcay, İhanetten 12 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.01.2026 - 09:45

İzzet Çapa'ya konuk Zuhal Olcay, kendisini Aşkın Nur Yengi'yle aldatan Haluk Bilginer'in 12 yıl önceki ihaneti hakkında ilk kez konuştu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bundan yıllar yıllar önce magazin manşetlerinden hiç düşmeyen kaliteli ve efsane bir aşk yaşanmıştı, belki hatırlarsınız.

Bundan yıllar yıllar önce magazin manşetlerinden hiç düşmeyen kaliteli ve efsane bir aşk yaşanmıştı, belki hatırlarsınız.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve hem sahnede hem ekranda parlayan Zuhal Olcay deli dolu bir aşk yaşamış, 1992 yılında da bu aşkı evlilikle taçlandırmıştı. 

Bilginer'den önce Selçuk Yöntem ve Zafer Olcay'la evlenip boşanan Zuhal Olcay, gerçek aşkı Haluk Bilginer'de bulduğunu sanmıştı ki çiftimiz 2004 yılında kökünden sarsıldı.

Ve resmen magazin tarihine geçen bir aşk üçgeni yaşandı...

Ve resmen magazin tarihine geçen bir aşk üçgeni yaşandı...

2004 yılının başlarında Aşkın Nur Yengi'yle ekstra bir samimiyeti olduğu yönünde iddialar yayılan Haluk Bilginer, dedikoduların dozu artınca Zuhal Olcay'la evliliğini noktaladı. 

İhanet dedikoduları manşetlerde kol gezse de ne Haluk Bilginer ne Zuhal Olcay'dan konuya dair bir açıklama gelmemişti. Beraber 12 yılı deviren, çok da asil ve zarif bulunan çiftin ayrılığı herkese büyük bir sürpriz olmuştu. 

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'i birkaç hafta içinde el ele, iki sene içinde de evli olarak gördüğümüz için ihanet meselesi tescillenmişti.

Zuhal Olcay, seneler sonra bir ihanet göndermesiyle gündeme oturduğunda akıllara yalnızca Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kendisine yaptıkları gelmişti. Olcay, ''Şimdi söyleyeceğim şarkının bir hikâyesi var, ben de yaşadım. Gerçekten çok sıra dışı bir hikaye çok az insanın hoşuna gidiyor. Bir kadın ve bir erkek birbirini çok sever, aşık olur ve evlenirler. Aradan birkaç yıl geçer sonra adam genç bir kadına aşık olur' ifadelerini kullanmıştı.

Her şey göz önünde yaşandı ama bir o kadar da üstü kapatıldı. Ve bunca gönül kırıklığına rağmen Olcay ve Bilginer seneler sonra da olsa dost kalmayı başardı.

Her şey göz önünde yaşandı ama bir o kadar da üstü kapatıldı. Ve bunca gönül kırıklığına rağmen Olcay ve Bilginer seneler sonra da olsa dost kalmayı başardı.

O kadar ki ikili hala Kel Diva isimli oyunda beraber rol alıyor. Fakat bu sefer gündemimizde güncel bir işleri değil, yeniden açılan geçmiş defterleri var...

Geçtiğimiz saatlerde İzzet Çapa'nın Çapa TV programına konuk olan Zuhal Olcay, Haluk Bilginer'in 12 yıl önceki büyük ihanetiyle ilgili ilk kez konuştu. 

Aşkın Nur Yengi'nin adını katiyen geçirmeyen Zuhal Olcay, 'Tam olarak boynuzlandım. Bundan daha güzel, açıklayıcı cümle olamazdım. Çok üzüldüm. Şimdi dönüp baktığımda keşke o kadar üzülmeseymişim. Ama çok üzüldüm, gerçekten çok yaralandım, çok hırpalandım. Kendimi çok hırpaladım. Depresyona girdim, 1 hafta hiç yıkanmadım. Komedi filmleri izledim, ilaçlarımı aldım. 2 sene sürdü. Fakat zaman içinde geçiyor tabii, yerini böyle kuru saman gibi bir şeye bırakıyor. Aslında bu da ilginç, o kadar acı çektiğin, kendini kahrettiğin bir şey zaman içinde sası, saman gibi bir şeye dönüşüyor. Asıl acı olan bu.' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın