Eski Eşi Haluk Bilginer Tarafından "Boynuzlanan" Zuhal Olcay, İhanetten 12 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu!
İzzet Çapa'ya konuk Zuhal Olcay, kendisini Aşkın Nur Yengi'yle aldatan Haluk Bilginer'in 12 yıl önceki ihaneti hakkında ilk kez konuştu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundan yıllar yıllar önce magazin manşetlerinden hiç düşmeyen kaliteli ve efsane bir aşk yaşanmıştı, belki hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve resmen magazin tarihine geçen bir aşk üçgeni yaşandı...
Her şey göz önünde yaşandı ama bir o kadar da üstü kapatıldı. Ve bunca gönül kırıklığına rağmen Olcay ve Bilginer seneler sonra da olsa dost kalmayı başardı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın