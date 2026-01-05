Eski Eşi Haluk Bilginer Tarafından "Boynuzlanan" Zuhal Olcay, İhanetten 12 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu!

2004 yılının başlarında Aşkın Nur Yengi'yle ekstra bir samimiyeti olduğu yönünde iddialar yayılan Haluk Bilginer, dedikoduların dozu artınca Zuhal Olcay'la evliliğini noktaladı.

İhanet dedikoduları manşetlerde kol gezse de ne Haluk Bilginer ne Zuhal Olcay'dan konuya dair bir açıklama gelmemişti. Beraber 12 yılı deviren, çok da asil ve zarif bulunan çiftin ayrılığı herkese büyük bir sürpriz olmuştu.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'i birkaç hafta içinde el ele, iki sene içinde de evli olarak gördüğümüz için ihanet meselesi tescillenmişti.

Zuhal Olcay, seneler sonra bir ihanet göndermesiyle gündeme oturduğunda akıllara yalnızca Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kendisine yaptıkları gelmişti. Olcay, ''Şimdi söyleyeceğim şarkının bir hikâyesi var, ben de yaşadım. Gerçekten çok sıra dışı bir hikaye çok az insanın hoşuna gidiyor. Bir kadın ve bir erkek birbirini çok sever, aşık olur ve evlenirler. Aradan birkaç yıl geçer sonra adam genç bir kadına aşık olur' ifadelerini kullanmıştı.