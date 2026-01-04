onedio
Birbirlerinin Dilini Bilmeden Evlenmişlerdi: TLC'nin Mürsel ve Anna'sının Son Hali Ortaya Çıktı!

Birbirlerinin Dilini Bilmeden Evlenmişlerdi: TLC'nin Mürsel ve Anna'sının Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 21:51

Yaklaşık beş yıl önce TLC ekranlarında yayınlanan 'Evliliğe 90 Gün' isimli programa damga vuran Anna ve Antalyalı Mürsel'in son hali ortaya çıktı!

Özellikle Anna'nın değişimi ağızları açık bıraktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beş yıl önce TLC'de yayınlanan "Evliliğe 90 Gün"ün bizde ayrı bir yeri vardı, belki hatırlarsınız.

Beş yıl önce TLC'de yayınlanan "Evliliğe 90 Gün"ün bizde ayrı bir yeri vardı, belki hatırlarsınız.

Antalya'dan Mürsel Mistanoğlu isimli bir beyefendinin programda yer aldığını görünce hepimiz büyük bir şok geçirmiş, belki hiç ilgilenmeyeceğimiz programa kitlenmiştik!

Nebraskalı Anna ile internette tanışan Mürsel, aşkı için Amerika'ya gitmiş ve evlilik yolu için de programa katılmıştı...

Birbirlerinin dilini bilmedikleri için çeviri programlarıyla konuşan ikili, uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Katıldıkları programla isimlerini tüm dünyaya duyuran ikili, Evliliğe 90 Gün'de evlenen çiftler arasında yer aldı.

Katıldıkları programla isimlerini tüm dünyaya duyuran ikili, Evliliğe 90 Gün'de evlenen çiftler arasında yer aldı.

Mürsel, biricik aşkı Anna'nın yanına Nebraska'ya taşınmıştı. Evlendikten hemen sonra çocuk sahibi olmak isteyen ikili, doğal yollarla hamileliği tercih etmemişti. 

Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmayı seçen Anna ve Mürsel, Gökhan John ismini verdikleri oğullarını 4 yıl önce kucağına almıştı. 

Amerika'ya damat gönderdiğimiz Mürsel, son bıraktığımızda arıcılıkla uğraşan Anna'ya hemen adapte olmuş, Nebraska'da eşiyle beraber çalışıyordu. İkilinin markası yalnızca bal değil, doğal kozmetik ürünler de üretip satıyordu ve keyifleri de gayet yerinde gözüküyordu. Fakat uzun bir süredir bu ikiliden ses seda yoktu!

Geçtiğimiz saatlerde Anna ve Mürsel'in son hali ortaya çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde Anna ve Mürsel'in son hali ortaya çıktı!

Dikkat çeken ilk detay Anna'nın büyük değişimi oldu. Çokça kilo veren Anna'nın parıl parlayan yüzünün yanında kocaman olan oğulları ve bunca yıl geçse de hiç değişmeyen Mürsel dikkat çekti! 

Acaba artık hiç kimse ve hiçbir araca ihtiyaç duymadan iletişim kurabiliyorlar mıdır? 😂

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
