Bu Nasıl Bir Botoks? Alişan'ın Yükselişe Geçen Kaşları ve Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Bu Nasıl Bir Botoks? Alişan'ın Yükselişe Geçen Kaşları ve Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 19:52 Son Güncelleme: 04.01.2026 - 19:54

Aylardır hemcinslerinin giyimi ve botokslarıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelen Alişan'ın son hali ağızları açık bıraktı! Botoks işine girmeye karar veren yükselişe geçen kaşları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır hem ekranların hem de sahnelerin vazgeçilmez yüzü olan Alişan'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yıllardır hem ekranların hem de sahnelerin vazgeçilmez yüzü olan Alişan'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Uzunca bir süre sektörün müzmin bekarı olarak kalan Alişan, aradığı aşkı Buse Varol'da bulmuştu. 

2018'de evlenen ikili evliliğini iki çocukla taçlandırdı. Önce Burak ismini verdikleri bir oğulları sonra da Eliz ismini verdikleri bir kızları oldu. Hala sahnelerine hız kesmeden devam eden Alişan, şimdilerde televizyon programı sunuculuğuna da devam ediyor. 

Sık sık da erkeklerin botoks yaptırması, transparan gömlek giymesi gibi detaylardan rahatsız olup, enteresan yorumlarda bulunuyor.

Şimdi hazırsanız, sözünden dönen bir Alişan'la karşınızdayız!

Şimdi hazırsanız, sözünden dönen bir Alişan'la karşınızdayız!

Geçtiğimiz günlerde yayına yükselişe geçmiş, uçtu uçacak kaşlarıyla çıkan Alişan, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. 

Son haliyle dikkat çeken Alişan'ın haddinden fazla kaçan botoksu, sosyal medya kullanıcılarına sağlam goygoy malzemesi verdi. 

Hemcinslerinin botoks gibi oynamalar yaptırmasına karşı olan Alişan'ın bugüne kadar gördüğümüz en kötü botoksu yaptırması an itibariyle tarihe geçti.

Geçtiğimiz saatlerde Alişan'dan yeni bir fotoğraf geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Alişan'dan yeni bir fotoğraf geldi.

Botoks yaptırdığı alenen kabul eden Alişan, 'Kaşlar düştü merak etmeyin' dedi. Muhtemelen yayına çıktığında işlem henüz yapılmıştı, bir miktar normale döndüğünü görmek hepimizin içine su serpti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
