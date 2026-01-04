Bu Nasıl Bir Botoks? Alişan'ın Yükselişe Geçen Kaşları ve Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Aylardır hemcinslerinin giyimi ve botokslarıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelen Alişan'ın son hali ağızları açık bıraktı! Botoks işine girmeye karar veren yükselişe geçen kaşları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllardır hem ekranların hem de sahnelerin vazgeçilmez yüzü olan Alişan'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
Şimdi hazırsanız, sözünden dönen bir Alişan'la karşınızdayız!
Geçtiğimiz saatlerde Alişan'dan yeni bir fotoğraf geldi.
