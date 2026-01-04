Bu Nasıl Bir Botoks? Alişan'ın Yükselişe Geçen Kaşları ve Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Uzunca bir süre sektörün müzmin bekarı olarak kalan Alişan, aradığı aşkı Buse Varol'da bulmuştu.

2018'de evlenen ikili evliliğini iki çocukla taçlandırdı. Önce Burak ismini verdikleri bir oğulları sonra da Eliz ismini verdikleri bir kızları oldu. Hala sahnelerine hız kesmeden devam eden Alişan, şimdilerde televizyon programı sunuculuğuna da devam ediyor.

Sık sık da erkeklerin botoks yaptırması, transparan gömlek giymesi gibi detaylardan rahatsız olup, enteresan yorumlarda bulunuyor.