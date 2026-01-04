"Hazmedemiyorum Anne": Güllü ve Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kayıtları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Arabesk müziğin kıymetli isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetti.

Başlarda yalnızca trajik bir kaza olduğu zannedilen ölüm, birkaç gün içerisinde delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle cinayet büroya taşındı. Evde Güllü, kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'dan başka kimsenin DNA'sına rastlanmazken, Güllü'nün bir baskı/itme sebebiyle camdan düştüğü tespit edilmişti.

O gece evde bulunan Sultan'ın itirafçı olmasıyla beraber 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanan Tuğyan cezaevine gönderildi. İfadesindeyse tüm iddiaları reddetti ve annesini öldürmediğini söyledi. Bununla beraber Güllü'nün oğlu Tuğberk, ablasından şikayetçi olmuş ve ablasının sevgilisi için annesini öldürebileceğini dile getirmişti.