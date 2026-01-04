onedio
"Hazmedemiyorum Anne": Güllü ve Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kayıtları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

"Hazmedemiyorum Anne": Güllü ve Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kayıtları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 18:40

Güllü cinayetinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanır ve kan dondururken Güllü ve Tuğyan arasındaki yeni ses kayıtları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Aylardır manşetlerden düşmeyen Güllü'nün ölümü hala gizemini koruyor.

Aylardır manşetlerden düşmeyen Güllü'nün ölümü hala gizemini koruyor.

Arabesk müziğin kıymetli isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetti. 

Başlarda yalnızca trajik bir kaza olduğu zannedilen ölüm, birkaç gün içerisinde delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle cinayet büroya taşındı. Evde Güllü, kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'dan başka kimsenin DNA'sına rastlanmazken, Güllü'nün bir baskı/itme sebebiyle camdan düştüğü tespit edilmişti. 

O gece evde bulunan Sultan'ın itirafçı olmasıyla beraber 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanan Tuğyan cezaevine gönderildi. İfadesindeyse tüm iddiaları reddetti ve annesini öldürmediğini söyledi. Bununla beraber Güllü'nün oğlu Tuğberk, ablasından şikayetçi olmuş ve ablasının sevgilisi için annesini öldürebileceğini dile getirmişti.

Geçtiğimiz hafta ilk kez canlı yayına katılan Tuğberk'in açıklamalarına bu içeriğimizde yer vermiştik.

Geçtiğimiz saatlerde, Güllü cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Güllü ve kızı Tuğyan'ın arasındaki yeni ses kayıtları ortaya çıktı. "Hazımsızlık" kısmı ise sosyal medyada tepki çekti.

Geçtiğimiz saatlerde, Güllü cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Güllü ve kızı Tuğyan'ın arasındaki yeni ses kayıtları ortaya çıktı. "Hazımsızlık" kısmı ise sosyal medyada tepki çekti.

Tuğyan: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.  

Güllü: Sen benim gözümün nurusun.  

Tuğyan: Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda.  

Güllü: Ne güzel söyledin.

