Canlı Yayına Çıktı: Evden Ne Aldığı Merak Edilen Güllü'nün Oğlu Tuğberk, Evin Camını Neden Kırdığını Anlattı

'Ben haberi aldım, Çınarcık'a gittim. Ablam beni aradı ve çığlık atıyordu. 'Annem öldü, koş yetiş' diye. İstanbul'da Kartal'daki evimde uyuyordum. Emre abiyi aradım, manevi babamdır. 'Abi ablam böyle bir şey söyledi, ne yapmam lazım?' dedim. 'Sakin ol, panik olma' dedi. 2 veya 1 dakika içinde nişanlımla beraber evi terk ettik. Komşularımız da buna şahit, bize dediler ki 'Bir şey söylememiz gerekirse buradayız oğlum.' Beni evden çıkarken arabaya kadarkenki olan kısımda düşe kalka yürürken görmüşler.

Ben bindim arabaya. Emre abinin evine gittim ama evi bulamadım. Evini gözlerim kör olsa bulurum, o gün bulamadım. Olayın şokundan herhalde. Çınarcık'taki annemin komşusunu aradım. Murat abiyi. 'Abi annem yaşıyor mu öldü mü?' dedim. 'Buraya gelmen lazım oğlum' dedi. 'Net soruyorum net cevap ver' dedim, 'Başın sağ olsun oğlum' dedi. Sonrasını hatırlamıyorum, çok ağlamışım.

Dayımı aradım, dayım inanmadı. 'Şakaysa kötü olacak' dedi. 'Dayı' dedim 'Gel, cenazemiz var.' 2'yi 1 geçe biz Kartal'dan yola çıktık. 2'yi 40 geçe Yalova'da jandarma kontrol noktasında jandarma bizi çevirdi. Bende asker beyefendiye telefonu çevirdim, 'Abi cenazemiz var, acil gitmemiz lazım' dedim. 'Tamam' dedi, devam ettik Çınarcık Hastanesi'ne gittik.

Ben yoldayken abime de söyledim, 'Ne göreceğiz?' dedim. Görmek istemedim. 'Annem nerede?' dedim hep. Nasıl göreceğim onu yerde? Ben gittiğimde annem zaten hastaneye getirilmişti. 3'ü 10 geçe Çınarcık'taydık. Ben arabadan indim bana karakoldaki bazı görevliler, 'Kameralardan online görüntü izleyebiliyor musun?' dedi. 'Ablam içeride, ben sana telefonumu vereyim' dedim. İzlettirdim, ablamın yanına gittim. Telefonumu teslim ettim ve kaydedildi görüntüler. Ablam sedyede yatıyordu. Başında biri vardı, galiba da Sultan'dı. Baygındı, kolunda serum gibi bir şey vardı. Sesi gitmiş, yine bağırmaya çalıştı.

Ablam uyandı, 'Yağız yoğun bakımda de' dedi. Kaybettik dedim ben de dayanamadım, çıktım zaten sigara yaktım. Ablama çok sakinleştirici vurdukları için Yalova Hastanesi'ne nakledilecekmiş. Yalova Hastanesi'ne girer girmez, annemin yanına gitmek istedim. 'Anneni göremezsin' dediler. 'Beni en yakın noktaya götürün bırakın orada' dedim, sonra yine görmek istedim. 'Temizlensin, öyle görün' dediler. Ben anladım. Annemle dertleştim uzaktan. Otopsi raporunu bekliyorduk gitmek için, sonra dediler ki 'Oğlum intihar diyorlar, açıklama yapman lazım.'

Rapor geldi, sabah saatlerindeydi. Taziye olacak bir ev olması gerekiyordu, nasıl yapacağız bunları konuşmamız gerekiyordu. Dedim ki Çınarcık'ta yapacağız, başka evimiz yok. Son bir buçuk aydır gitmemiştim eve. Yoldayken de karakol amirini aradım. 'Eve girmemizde bir sıkıntı var mı?' diye sordum. 'Yok abicim siz girebilirsiniz' dedi. 'Evde temizlik, taziye bir şeyler olabilir mi?' dedim. 'Olay yeri inceleme 6 saat çalıştı, bizim evle işimiz bitti' dedi. Sonrasında eve gittik, anahtar yok. Ben kapının önünde birkaç şifre denedim ama açılmadı kapı. Kapıyı takan beyefendiyi de aradım, sabah 6-7 bantlarındaydı. Aradım, açmadı. Şifresini sormak için aramıştım.

Şifreleri denedim olmadı. Baktım ki kapıyı açamayacağım, kırılması lazım. Annemin kapısını kırmak istemedim. Seval teyzenin oradan girebileceğimi düşündüm. 'Senin evinden geçebilir miyim?' dedim. 'Geçemezsin küçük bir cam' dedi. Nişanlımla birlikte eve girdik, Seval teyze bize kapıyı açtı. Üst kata çıktık terasa. Terasla bizim mutfak yapış yapış. Tek giriş yeri orası olabilir. O da cam açıksa veya kırıksa. Cama baktım cam kapalı. Mecbur kıracağım. Bir yumruk attım, birinci katmanı kırıldı. Taşı aldım cama fırlattım. Sonrasında üstümdeki ceketi kullanarak camı açtım. İçeri girdim.

Gittim direkt evin kapısını açtım. Bu sırada kameralara hiçbir müdahelemiz olmadı. Ben eve sadece taziye evi olarak kullanacağımız ve kapıyı açamadığımız için camı kırarak girdim.' açıklamasında bulundu.