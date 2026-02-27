onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 27 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 27 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.02.2026 - 12:57

Şubat ayının bu son günlerinde, bahara hazırlık yaparken bütçenizi koruyacak harika fırsatlarla geldik! Bugün listemizde konforun adresi terliklerden saç bakımının olmazsa olmazlarına, ev keyfinizi ikiye katlayacak pratik çözümlerden stilinize şıklık katacak çantalara kadar dikkat çeken ürünler var. Hazırsanız günün öne çıkan ilk fırsatlarına birlikte bakalım!

Bu içerik 27.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Konfor ve stil bir arada: Crocs Crocband Flip parmak arası terliklerde bahar fırsatı!

Yaz gelmeden hazırlığını yapmak isteyenler için Crocs kalitesi şimdi çok daha avantajlı. Hem plajda hem de günlük hayatta hafifliğiyle ayağınızda yokmuş gibi hissettiren bu ikonik model, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik etmeye aday.

Crocs Crocband Flip Unisex Yetişkin Parmak Arası Terlik

Koşu performansınızı zirveye taşıyın: adidas Duramo RC kadın koşu ayakkabısı indirimde!

Hafif yapısı ve nefes alabilen üst yüzeyiyle hem kısa mesafe koşularında hem de günlük temponuzda size eşlik edecek harika bir model.  

3.299 TL yerine 2,804 TL. 

adidas Duramo RC Kadın Koşu Ayakkabısı

Koltuk keyfinizi bölmeyin: Orret Home bambu koltuk tepsisi ile tanışın!

Dizi izlerken kahvenizi veya atıştırmalığınızı koyacak yer aramaya son! Menteşeli ve yaylı tutamacı sayesinde koltuğunuzun kenarına sıkıca tutunan bu bambu tepsi, kaymaz yüzeyiyle evdeki konforunuzu bir üst seviyeye taşıyor.

Orret Home Yaylı Tutamaçlı Bambu Koltuk Tepsisi

Şıklığın en modern hali: PUMA HER Half Moon Bag omuz çantası indirimde!

İdeal boyutuyla eşyalarınızı rahatça taşımanızı sağlayan bu model, gardırobunuzun en joker parçası olacak.

PUMA HER Half Moon Bag Kadın Omuz Çantası

Miniklerin her adımında güven: adidas Tensaur 2.0 çocuk günlük ayakkabı fırsatı!

Çocukların enerjisine ayak uyduracak kadar dayanıklı, okulda veya parkta konfor sağlayacak kadar hafif! 

 %15 indirimle 2,336 TL. 

adidas Tensaur 2.0 Çocuk Günlük Ayakkabı

Yıpranmış saçlara mucizevi dokunuş: Yves Rocher seçili ürünlerde %20 indirim!

Saçlarınızı şekillendirirken yıpranmasına izin vermeyin. Yves Rocher’nin prebiyotik içeren bu vegan serumu, kırılma karşıtı etkisiyle saç tellerini koruma altına alırken daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor.

Yves Rocher seçili ürünlerde %20 indirim sizi bekliyor.

Yves Rocher Kırılma Karşıtı Isı Koruyucu Prebiyotik Serum

Zamanın eskitemediği şıklık: Casio saatlerde %20’ye varan indirim başladı!

Hem retro modelleriyle hem de dayanıklı G-Shock serisiyle her dönem popülerliğini koruyan Casio, şimdi çok özel fiyatlarla karşımızda. Tarzınıza karakter katacak o ikonik saati bulmak için bu fırsat tam zamanında geldi!

Casio Markalı Seçili Saat Modelleri

Retro stil ve modern konfor: adidas Crazychaos 2000 kadın günlük ayakkabı!

2000’lerin ikonik koşu ayakkabısı stilini günümüze taşıyan Crazychaos, kalın taban yapısı ve iddialı duruşuyla dikkat çekiyor. 

İndirimle 4,079 TL. 

adidas Crazychaos 2000 Kadın Günlük Ayakkabı

Kış şıklığında dev fırsat: Tuba Butik atkılı kısa kaşe ceket tam %52 indirimde!

Hem modern hem de çok pratik! Kendinden atkı detayıyla stilinize farklı bir hava katan bu kısa kaşe ceket, antrasit rengiyle her kombinle uyum sağlıyor. 

Sadece 600 TL.

Tuba Butik Atkılı Kısa Kaşe Ceket

Outdoor tutkunlarına müjde: The North Face Glacier Fleece erkek polar indirimde!

Doğa yürüyüşlerinde veya şehir hayatının serin günlerinde sıcak kalmanın en kaliteli yolu The North Face kalitesinden geçiyor. %25 indirimle karşımıza çıkan bu yarım fermuarlı polar, hem hafifliği hem de yüksek ısı yalıtımıyla gardırobunuzun en dayanıklı parçası olmaya aday.

3,999 TL yerine indirimle 2,999 TL. 

The North Face Glacier Fleece 1/4 Zip Erkek Polar

Zamansız bir klasik: adidas Grand Court Base 2.0 kadın günlük ayakkabı indirimde!

Tenis kortlarından ilham alan ve yalın tasarımıyla her dönemin modası olan Grand Court, yenilenen 2.0 versiyonuyla listemizde. 

İndirimle  2,974 TL. 

adidas Grand Court Base 2.0 Kadın Günlük Ayakkabı

Sporcu dostu atıştırmalık: Protein Ocean barlarda %14 indirime ek %20 kod fırsatı!

Hem lezzetli hem de protein dolu bir ara öğün arayanlar için Protein Ocean’ın 32’li bar paketi %14 indirimle karşımızda. Üstelik Onedio okurlarına özel 'onedio' kodunu kullanarak mevcut indirimin üzerine %20 daha avantaj sağlayabilirsiniz!

2196 TL yerine 1899 TL.

Protein Ocean Protein Bar 32'li Paket

Gülüşünüze sağlık katın: Curaprox CS 5460 ultra soft diş fırçası en uygun fiyatla!

Diş hekimlerinin favorisi olan ve diş etlerine zarar vermeyen o meşhur Curaprox, şimdi piyasadaki en avantajlı fiyatıyla listemizde. Trendyol mağazasından bile daha ucuza yakaladığımız bu ultra yumuşak fırça ile ağız bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Fiyatı 475 TL. 

Curaprox CS 5460 Ultra Soft Diş Fırçası

Cilt bakımında dünya markası La Roche Posay ürünlerinde sepette net %25 indirim!

Dermokozmetik dünyasının en güvenilen markalarından La Roche Posay, sepette %25 indirim fırsatıyla listemizde. Güneş koruyuculardan nemlendiricilere kadar cildinizin ihtiyacı olan tüm ürünleri bu özel indirimle keşfetmek mümkün.

La Roche Posay Seçili Cilt Bakım Ürünleri

Son şans: Clinique Şubat ayı fırsatları bitiyor, kaçırmadan yakalayın!

Makyaj çantalarının yıldızı ikonik Honey rujlar, neme doyuran Moisture Surge ve akıllı yaşlanma karşıtı Smart Retinoid Balm için geri sayım başladı. Tüm ürünlerde geçerli %20 indirime ek, favori setlerde %30'a varan indirim ve sürpriz kuponları yakalamak için elinizi çabuk tutun!

Clinique İndirimli Setler ve Favori Ürünler

