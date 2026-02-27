Kayıpsız Ses & Kusursuz Gürültü Engelleme İsteyenler İçin Kulaklık Tavsiyeleri

HUAWEI FreeBuds Pro 5, gün içinde ofisten dış mekana her lokasyonda ve durumda konforlu ve verimli şekilde kullanılabilecek bir kulaklık. 100 dB’e kadar ANC (aktif gürültü engelleme) performansı ile metroda, uçakta ya da kalabalık bir ofiste dış dünyayı gerçekten bastırabiliyor. Bu, müziği daha kısık seste bile net duymanız ve uzun kullanımda kulak yorgunluğunu azaltmanız anlamına geliyor. Ayrıca FreeBuds 5 Pro şimdiye kadar geliştirilen ilk çift motorlu ANC kulaklık.

Ses tarafında ise 2.3 Mbps’ye kadar kayıpsız iletim desteği var. Bu da yüksek kalitede ve detayda ses duymak anlamına geliyor. iOS tarafında 990 kbps’ye kadar destek verse de bu değer bile segmentteki birçok rakibin üzerinde; örneğin AirPods Pro 3’ün 256 kbps iletim sunduğu düşünülürse, veri aktarımı ve detay yoğunluğu açısından daha yüksek bir tavan sunuyor. Ultra Uzamsal Ses desteği ise geniş ve üç boyutlu bir sahne hissi yaratıyor; ses yalnızca kulağınızda değil, etrafınızdaymış gibi algılanıyor.

Ergonomic Secure Fit tasarım, uzun süreli kullanımda basıncı azaltıyor ve kulaklıkların yerinden oynamasını engelliyor. Gün boyu toplantı, müzik ve çağrı arasında geçiş yapan biriyseniz bu ciddi fark yaratıyor. Çift cihaz bağlantısı sayesinde bilgisayarda video izlerken telefona gelen çağrıya otomatik geçiş yapabiliyor; eşleştir–çıkar–yeniden bağla döngüsüyle uğraşmıyorsunuz.

IP57 sertifikası, ter, yağmur ve toza karşı güvenli kullanım sağlıyor. Spor yaparken ya da dış mekânda kullanırken “ya ıslanırsa?” stresini azaltıyor. iOS ve Android uyumluluğu sayesinde platform bağımsız çalışabiliyor; pil tarafında ise tek şarjla ANC kapalıyken 9 saat, şarj kutusuyla toplam 38 saat kullanım sunuyor.

Huawei, amiral gemisi kulaklığı FreeBuds Pro 5 için Türkiye lansmanına özel bir kampanya başlattı. 9 Mart’a kadar Huawei Online Mağaza’dan 99 TL’ye indirim kuponu alan kullanıcılar, satış döneminde 1.499 TL indirim avantajı elde edebilecek. FreeBuds Pro 5’in başlangıç fiyatı ise 9.999 TL olarak açıklandı. Ürünü incelemek ve lansman kampanyasına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.