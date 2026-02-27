onedio
Kayıpsız Ses & Kusursuz Gürültü Engelleme İsteyenler İçin Kulaklık Tavsiyeleri

27.02.2026

Müzik dinlerken detayları kaybetmek istemiyor, dış dünyanın sesini tek tuşla susturmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İster kalabalık bir ofiste ister toplu taşımada olun, güçlü ses performansı ve etkili gürültü engelleme artık lüks değil, standart. Yüksek ses kalitesi ve kusursuz ANC sunan kulaklık modellerini sizin için bir araya getirdik.

Huawei FreeBuds Pro 5

HUAWEI FreeBuds Pro 5, gün içinde ofisten dış mekana her lokasyonda ve durumda konforlu ve verimli şekilde kullanılabilecek bir kulaklık. 100 dB’e kadar ANC (aktif gürültü engelleme) performansı ile metroda, uçakta ya da kalabalık bir ofiste dış dünyayı gerçekten bastırabiliyor. Bu, müziği daha kısık seste bile net duymanız ve uzun kullanımda kulak yorgunluğunu azaltmanız anlamına geliyor. Ayrıca FreeBuds 5 Pro şimdiye kadar geliştirilen ilk çift motorlu ANC kulaklık.

Ses tarafında ise 2.3 Mbps’ye kadar kayıpsız iletim desteği var. Bu da yüksek kalitede ve detayda ses duymak anlamına geliyor. iOS tarafında 990 kbps’ye kadar destek verse de bu değer bile segmentteki birçok rakibin üzerinde; örneğin AirPods Pro 3’ün 256 kbps iletim sunduğu düşünülürse, veri aktarımı ve detay yoğunluğu açısından daha yüksek bir tavan sunuyor. Ultra Uzamsal Ses desteği ise geniş ve üç boyutlu bir sahne hissi yaratıyor; ses yalnızca kulağınızda değil, etrafınızdaymış gibi algılanıyor.

Ergonomic Secure Fit tasarım, uzun süreli kullanımda basıncı azaltıyor ve kulaklıkların yerinden oynamasını engelliyor. Gün boyu toplantı, müzik ve çağrı arasında geçiş yapan biriyseniz bu ciddi fark yaratıyor. Çift cihaz bağlantısı sayesinde bilgisayarda video izlerken telefona gelen çağrıya otomatik geçiş yapabiliyor; eşleştir–çıkar–yeniden bağla döngüsüyle uğraşmıyorsunuz.

IP57 sertifikası, ter, yağmur ve toza karşı güvenli kullanım sağlıyor. Spor yaparken ya da dış mekânda kullanırken “ya ıslanırsa?” stresini azaltıyor. iOS ve Android uyumluluğu sayesinde platform bağımsız çalışabiliyor; pil tarafında ise tek şarjla ANC kapalıyken 9 saat, şarj kutusuyla toplam 38 saat kullanım sunuyor.

Huawei, amiral gemisi kulaklığı FreeBuds Pro 5 için Türkiye lansmanına özel bir kampanya başlattı. 9 Mart’a kadar Huawei Online Mağaza’dan 99 TL’ye indirim kuponu alan kullanıcılar, satış döneminde 1.499 TL indirim avantajı elde edebilecek. FreeBuds Pro 5’in başlangıç fiyatı ise 9.999 TL olarak açıklandı. Ürünü incelemek ve lansman kampanyasına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro (3. nesil), hem zengin detaylarıyla dikkat çeken ses kalitesi hem de geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) performansıyla öne çıkıyor. Adaptif EQ ses profili ile müziği kulağınıza göre optimize ederken, H2 çip sayesinde daha net baslar ve berrak tizler sunuyor.

Apple AirPods Pro (3. nesil), güçlü gürültü engelleme ve net ses sunmanın yanında, uzamsal ses desteğiyle dinlediğiniz müziği veya filmi etrafında hissedebileceğin 3B bir sahneye dönüştürüyor. 

Kafa ile kontrol ve dokunmatik kontrol özelliklerini özelleştirilebilir şekilde sunuyor. Toza, tere ve suya dayanıklılık için IP57 sertifikası da var.

Anker SoundCore Space A40

Anker SoundCore Space A40 ANC TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, fiyat-performans dengesi arayanlar için dikkat çeken bir seçenek. Etkili aktif gürültü engelleme (ANC), geniş ses sahnesi ve dengeli bas-tiz ayrımı sayesinde günlük dinlemelerde temiz ve tok bir ses sunuyor.

Bluetooth 5.3 ile kararlı bağlantı, uzun pil ömrü ve rahat kulak içi konforuyla hem müzik hem de görüşmelerde tatmin edici performans sağlıyor; bütçeyi zorlamadan kaliteli ses isteyenler için güçlü bir alternatif.

JBL Live Beam 3

JBL Live Beam 3, dengeli ses, uzun pil ömrü ve güçlü özellikleri bir arada sunarak orta fiyat segmentinde öne çıkan bir seçenek. Aktif gürültü engelleme sayesinde dış sesleri başarıyla bastırırken, 10 mm dinamik sürücüler ile bas-orta-tiz dengesini etkili şekilde yakalıyor ve geniş frekans tepkisiyle canlı bir ses sağlıyor.

Bluetooth 5.3 bağlantı, IP55 su ve toz direnç derecesi ve toplamda yaklaşık 48 saatlik pil ömrü ile günlük kullanımda konfor sunuyor; akıllı şarj kutusundaki dokunmatik kontroller ve özelleştirilebilir ses profilleri sayesinde kulaklık deneyimini kişisel zevkine göre ayarlamak mümkün.  

JBL Live Beam 3 kutusuyla da dikkat çekiyor. Akıllı şarj kutusunda yer alan dokunmatik ekran, telefona dokunmadan ses seviyesini ayarlamaya, müzik kontrolü yapmaya, EQ seçeneklerini değiştirmeye ve çağrıları yönetmeye olanak tanıyor.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Buds 3 Pro, ANC teknolojisini adaptif şekilde kullanarak çevresel gürültüyü etkili biçimde azaltan ve 24-bit yüksek çözünürlüklü ses ile her notayı net duyabilmeyi sağlayan üst sınıf bir kablosuz kulaklık.

Geliştirilmiş çift yönlü hoparlör sistemi sayesinde bas, orta ve tiz frekanslar dengeli ve detaylı bir şekilde aktarılırken, 360 Audio ve konumsal ses desteği müzik ve film deneyimini bir adım ileri taşıyor. Bluetooth 5.3 ile hızlı ve stabil bağlantı, IP57 su-toz dayanıklılığı ve uzun batarya süresi (tek şarjda saatlerce dinleme, toplamda kutu ile 30 saate kadar) günlük kullanımı güçlü kılıyor; Galaxy ekosistemiyle özellikle sorunsuz entegrasyon sunuyor.

