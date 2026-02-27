BİM'e Ekmeklikli Mutfak Dolabı Geliyor! 6 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu

onedio
6 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu

27.02.2026 - 09:01

6 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

• Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

  • Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

  • Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.490 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL

  • Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.490 TL

  • Heifer Blender 1.650 TL 

  • Arnica Buharlı Ütü 1.390 TL

  • Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL

  • Kumtel Seramik Saç Wag Maşası 749 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 590 TL

  • Ranger Fakir Epilasyon Aleti 449 TL

  • Smart Tartı 499 TL

  • 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi Kadın 599 TL

  • Topuk Törpüsü 399 TL

  • Kaş Düzeltici 175 TL

  • Siyah Nokta Temizleyici 299 TL

  • Elektrikli Kirpik Kıvırıcı Usb'li 129 TL

Yumak Çeşitleri Dora 3'lü 89 TL

• Kristal 3'lü Yumak 85 TL

  • Kristal 3'lü Yumak 85 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 289 TL

  • Yastık Alezi 149 TL

  • Fırın Eldiveni 85 TL

  • Mutfak Önlüğü 145 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 219 TL

  • Havlu Saç Bonesi 50 TL

  • Yüz Havlusu 100 TL

  • EL Havlusu 60 TL

  • Dumanlı Çok Fonksiyonlu Şarjlı Akrobatik Araba 879 TL

  • Küvette Bebek 159 TL

  • Puzzle 199 TL 

  • Pelüş Bilge Koala 579 TL

  • İlk Sticker Kitabım 209 TL

  • Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

• Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

  • Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

  • Valiz Etiketi 55 TL

  • Valiz Etiketi 49 TL

  • Pasaport Kılıfı 95 TL

  • Valiz Kılıfı 129 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Cüzdan Kadın 155 TL

  • Kol Çantası 429 TL

  • Dekoratif Duvar Rafı 299 TL

  • Mini Figürlü Masa Lambası 149 TL

  • Mıknatıslı Kapaklı Defter 149 TL

  • Gold Taşlı Dekoratif Obje 159 TL

  • Pelüş Kar Küresi 199 TL

Bonera Desenli Emaye Bakraç 429 TL

• Desenli Emaye Kızartma Tenceresi 429 TL

  • Desenli Emaye Kızartma Tenceresi 429 TL

  • Desenli Emaye Saklama Kabı Seti 599 TL

  • Desenli Emaye Sosluk 329 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 199 TL

  • Terra 3'lü Meşrubat Bardağı 119 TL

  • Cam Kase 215 cc 25 TL

  • Terra Su Bardağı 109 TL

  • Kapaklı Renkli Cam Şişe 89 TL

  • Desenli Cam Kepçe Altlığı 79 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 500 cc 109 TL

  • Cam Yağlık 750 ml 39 TL

  • Akasya Standlı Tuzluk/ Biberlik/ Peçetelik Seti 349 TL

  • Akasya Tepsi 289 TL

  • Akasya Sunumluk / Çerezlik Çeşitleri 129 TL

  • Silikon Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Kare Badya 59 TL

  • 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 89 TL

  • Silikon Pişirme Matı 85 TL

Desenli Fırın Kabı 599 TL

Desenli Fırın Kabı 599 TL

  • Paşabahçe Invitation Oval Servis Tabağı 99 TL

  • Desenli Kayık Servis Tabağı 149 TL

  • Desenli Dikdörtgen Servis Tabağı 89 TL

  • Desenli Makarna Tabağı 99 TL

  • Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Baharatlık 109 TL

  • Kare Cam Tatlı / Dondurma Kasesi 45 TL

  • Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 379 TL

  • Altın Rimli Cam Kase 99 TL

  • Altın Rimli Çay Tabağı 159 TL

  • English Home Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 219 TL

  • Gold Mutfak Ürünleri 129 TL

  • Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 369 TL

