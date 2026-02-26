onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.02.2026 - 15:36

ŞOK 28 Şubat - 3 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Şubat - 3 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL

2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL

  • 2'li Dinarsu Bubble Banyo Paspas Takımı 399 TL 

  • Jakarlı Ayak Havlusu 79,95 TL 

  • Yüz Havlusu 79,95 TL 

  • Slazenger Erkek Pantolon Görünümlü Eşofman Altı 399 TL 

  • Slazenger Kadın Kaşkorse Geniş Paça Tek Alt 399 TL

  • Slazenger İçi Polarlı Sweatshirt 349 TL 

  • Slazenger Kadın Polar Tek Alt 199 TL 

  • Letoon Erkek Trekking Ayakkabı 649 TL 

  • 2'li Chantale Kadın / Erkek Bambu Sneaker Çorap 44,95 TL 

  • Chantale Bambu Çocuk Çorap 24,95 TL 

  • Chantale Kadın Bambu Patik / Soket Çorap 27,95 TL

  • Chantale Erkek Bambu Soket Çorap 42,50 TL 

  • Sahil Fincan / Kupa 30 TL 

  • Sahil Kapaklı Kase 32,50 TL 

  • 6'lı Sahil Su Bardağı 81,25 TL 

  • 6'lı Sahil Çay Bardağı 64 TL 

  • 6'lı Sahil Büyük Çay Bardağı 112 TL

Lisanslı Tekli Araba 129 TL

Lisanslı Tekli Araba 129 TL

  • Tavşan / Timsah Figürlü Çocuk Açılır Koltuk 1.290 TL 

  • Aksiyon Figürü 399 TL 

  • Goo Jit Zu Figür 599 TL 

  • Mega Yarış Arabası Taşıyıcı 349 TL

  • 1000 Parça Puzzle 89,95 TL 

  • Sürpriz Kutu 129 TL 

  • Roza Ağlayan Bebek 399 TL 

  • ÇLK Toys Spor Araba 100 TL 

  • 48 Parça Geometrik Puzzle 249 TL

  • 4x4 Uzaktan Kumandalı Araba 599 TL 

  • Gokidy Melisa'nın Bisikleti 159 TL

  • Askılı Makyaj Çantası 119 TL 

  • Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL 

  • 10'lu Stick Oyun Hamuru 100 TL 

  • Küçük Tren Seti 249 TL 

  • Cabrio Spor Araba 199 TL 

  • Dönüşen Metal Araba 149 TL

Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL

Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL

  • Lina 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.599 TL

  • Nesli Kapaklı Raflı Duvara Monte Komodin 1.199 TL

Çok Amaçlı Dolap 2 Kapaklı 1 Çekmeceli 1.999 TL

Çok Amaçlı Dolap 2 Kapaklı 1 Çekmeceli 1.999 TL

  • Çok Amaçlı Dolap 3 Kapaklı 3.499 TL

  • Çok Amaçlı Dolap 4 Kapaklı 2.799 TL

  • Komodin Tek Çekmeceli Raflı 1.099 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın