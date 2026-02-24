onedio
ŞOK'a Çelik Çay Makinesi Geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

24.02.2026

ŞOK 25 Şubat - 3 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Şubat - 3 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyata tamamlamanızı sağlayacak indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Alpina Beyaz Ankastre Set 7.999 TL

  • Philips Power Cyclone Kablosuz Dik Süpürge 11.999 TL 

  • Arzum Shake'n Take Joy Blender 1.499 TL 

  • Şamdan Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.699 TL 

  • Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba 149 TL 

  • Emsan Çelik Çay Makinesi 2.399 TL 

  • Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL 

  • Nilson Tekli Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL

Paşabahçe İrem Çay Takımı 299 TL

  • 4'lü LAV Meşrubat Bardağı 199 TL 

  • 4'lü LAV Su Bardağı 199 TL 

  • 2150 cc LAV Kase 149 TL 

  • 330 cc LAV Kase 39,95 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Renkli Kapaklı Cam Saklama Kabı Seti 179 TL 

  • Qlux Kaşıklı Baharatlık 50 TL 

  • Qlux Standlı Tuzluk Set 75 TL 

  • Katlanabilir Çöp Kovası 149 TL 

  • Emaye Kızartma Tenceresi 349 TL

  • 2'li Cambu Çift Cidarlı Borosilikat Espresso Bardağı 129 TL 

  • Cambu Borosilikat Cam Matara 199 TL 

  • 2'li Akcam Rimli Cam Tabak & Çerezlik Seti 299 TL 

  • 2'li Akcam Cam Kase & Tabak Seti 129 TL 

  • 4'lü Metal Çerezlik 100 TL 

  • Beton Saksıda Mini Lavanta 39,95 TL 

  • Zeytinlik 59,95 TL 

  • 3'lü Çok Amaçlı Kutu 199 TL 

  • Sarımsak Ezici 50 TL 

  • Cips & Mısır Kovası 25 TL

Çift Kişilik Microfiber Yorgan 329 TL

  • Tek Kişilik Microfiber Yorgan 279 TL 

  • Silikon Micro Yastık 89,95 TL 

  • Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 299 TL 

  • Tek Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 249 TL 

  • Dinarsu Wellsoft Tv Battaniyesi 189 TL 

  • Masa Örtüsü 79,95 TL 

  • 70x100 cm Post Halı 349 TL 

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Takımı 649 TL 

  • Küçük Boy Yıkama Filesi 17,95 TL 

  • Orta Boy Yıkama Filesi 34,95 TL 

  • Büyük Boy Yıkama Filesi 75 TL

Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 59,95 TL

  • Çek Bırak Pick Up 129 TL

  • Bastır Gitsin Polis Araçları 75 TL

  • Spor Model Araba 79,95 TL

  • Sürtmeli Dino Mini İş Araçları 75 TL

Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL

  • Askılıklı Vestiyer 1.799 TL

  • Nesli Kapaklı Raflı Duvara Monte Komodin 1.199 TL

On Cloudsurfer Next Ayakkabı 5.999 TL

  • Tommy Hilfiger Erkek Kol Saati 6.499 TL

