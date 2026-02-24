ŞOK'a Çelik Çay Makinesi Geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 25 Şubat - 3 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Şubat - 3 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Haftanın Fırsatları
Alpina Beyaz Ankastre Set 7.999 TL
Paşabahçe İrem Çay Takımı 299 TL
Çift Kişilik Microfiber Yorgan 329 TL
Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 59,95 TL
Güldem Kitaplık Atlantik Çam 1.949 TL
On Cloudsurfer Next Ayakkabı 5.999 TL
