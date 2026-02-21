onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.02.2026 - 14:10

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 - 27 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 159 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 49,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek 1 Litre 48 TL

  • Fuse Tea Soğuk Çay 1 Litre 48 TL

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler indirimlere buradan göz atabilir.

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 319 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 319 TL

  • Muratbey Misto Peynir 200 gr 149 TL

  • Muratbey Anadolu Lezzetleri 200 gr 159 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 119 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 gr 169 TL

  • Torku / Kaanlar / Tarkya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 249 TL

  • Sütaş Yam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 229 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 99 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 39,50 TL

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 215 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 215 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

  • Marmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 800 gr 210 TL

  • Sarelle Süper 2'li 275 TL

  • Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 245 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 229 TL

  • Superfresh Dondurulmuş Pizza King İnce 600 gr 139 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

  • Doruk Buğday Unu 5 Kg 125 TL

  • Kotex Ultra Hijyenik Ped 57,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 gr 79,50 TL

  • Capri Sun Meyveli İçecek 200 ml 12,50 TL

  • Yöremce Pilavlık Tam Tane Bulgur 1 Kg 29,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 179,90 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 189 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 239 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 70 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • LAV Nehir Optikli 12 Parça Çay Seti 149,50 TL 

  • LAV AlinLAV Alinda Kase 6'lı 89,50 TL 

  • Bingo Sıvı Deterjan 2 Litre 109,50 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 79,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

26 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Kiwi Su Sebili 5.499 TL

Kiwi Su Sebili 5.499 TL

  • Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

  • Vestel Mini Buzdolabı 4.799 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Sevilen beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Samsung 70" UHD Smart Tv 42.999 TL

Samsung 70" UHD Smart Tv 42.999 TL

  • Nordmende 65' UHD Android Tv 23.999 TL

  • Onvo 65' Frameless 4K QLED Google Tv 25.999 TL

  • Piranha Magsafe Powerbank 10.000 mAh 799 TL

  • Piranha Masaüstü Telefon / Tablet Standı 119 TL

  • Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 459 TL

  • Piranha Bluetooth Şarjlı Kablosuz Mouse 299 TL

Kiwi Dijital Termos 369 TL

Kiwi Dijital Termos 369 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 649 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL

  • Sinbo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Smate Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL

  • Kiwi IPL Epilasyon Aleti 1.099 TL

  • Kiwi Yün Kazak Temizleme Cihazı 199 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

  • İzolasyonlu Piknik Sepeti 469 TL

  • İzolasyonlu Piknik Çantası 10 Litre 249 TL

  • İzolasyonlu Piknik Çantası 15 Litre 299 TL

  • Aprilla Elektronik Para Kasası 999 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL
  • Escamp 6500 Flat Tiny House 399.000 TL

Nehir Servis Gereçleri 145 TL

Nehir Servis Gereçleri 145 TL

  • Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 50 TL

  • Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 40 TL

  • Nehir Çay Kaşığı 25 TL

  • Fileli 6 + 1 Pasta Seti 329 TL

  • Fileli Ayaklı Servis Tabağı 175 TL

  • Fileli Kurabiyelik 199 TL

  • Fileli Kase 119 TL

  • Fileli Kase 3'lü 89,50 TL

  • Fileli Kase 2'li 69,50 TL

  • Hascevher Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 549 TL

  • Hascevher Düdüklü Tencere 899 TL

  • Yemek Taşıma Kabı 499 TL

  • Pipetli Çelik Termos 699 TL

  • Çift Cidarlı Kalpli Borosilikat Kupa 149 TL

  • Kulplu Tombik Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Baharatlık 29,50 TL

  • Luminarc Servis Tabağı 69,50 TL

  • Luminarc Yemek Tabağı 69,50 TL

  • Luminarc Tatlı Tabağı 69,50 TL

  • Luminarc Kase 69,50 TL

  • Cam Limon Sıkacağı 29,50 TL

  • Kaşıklı Şekerlik 49,50 TL

Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

  • Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 129 TL

  • Kılıflı Saklama Kabı 69,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 4'lü 199 TL

  • Renkli Saklama Kabı 6'lı 149 TL

  • Kristal Baharatlı Seti 6'lı 149 TL

  • Mug Seti 3'lü 299 TL

  • Deterjan Hazneli Süngerli Bulaşıklık 64,50 TL

  • Kapaklı Kek Fanusu 89,50 TL

  • Salata Kurutucu 179 TL

  • Metaltex Baharat - Kavanoz Rafları 199 TL

  • Beslenme Kabı 69,50 TL

  • Müsli Kabı 49,50 TL

  • Sevimli Pipet 4'lü 59,50 TL

  • 4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL

  • Çöp Kovası 149 TL

  • Tuvalet Fırçası 89,50 TL

  • Yuvarlak Sepet 79,50 TL

  • Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL

  • Çok Amaçlı Kutu 89,50 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Macromax Clean & Wonder Sprey Mop 249 TL

  • Macromax Multi Yedek Mop 99,50 TL

  • Macromax Temizlik Seti 249 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL

  • Taraftar Lisanslı Tek kişilik Çarşaf Seti 309 TL

  • Zorluteks Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 549 TL

  • Zorluteks Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 309 TL

  • Kadın Yarım Fermuarlı Polar 249 TL

  • Erkek Ottoman Kapüşonlu Sweatshirt 349 TL

  • Tek Kişilik Pamuk Battaniye 249 TL

  • Çift Kişilik Pamuk Battaniye 299 TL

  • Kadın Ekose Oduncu Gömlek 299 TL

  • Erkek Ekose Oduncu Gömlek 499 TL

  • Softshell Çocuk Mont 349 TL

  • Güneşlik Perde 199 TL

  • English Home Çift Kişilik Yorgan 429 TL

  • Kadın / Erkek Ekose Desenli Pijama Takımı 349 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 429 TL

  • Erkek Eşofman Alt 499 TL

  • English Home Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 379 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 549 TL

  • Keçeli Ütü Masası Kılıfı 99,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 679 TL

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 679 TL

Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

  • Volta VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

  • Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

👇🏽

👇🏽

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler indirimlere buradan göz atabilir.

👇🏽

👇🏽

👇🏽

👇🏽
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL

Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL

  • Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge 11.490 TL

  • Senna 65' Frameless Ultra Hd Qled Google Tv 24.900 TL

  • Senna 32' Hd Ready Android Led Tv 6.250 TL

  • Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL

  • Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

  • Onvo Dijital Tost Makinesi 3.900 TL

  • Kumtel Tost Makinesi 2.250 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 649 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 549 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.100 TL

  • Fakir Noble Ac Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 890 TL

  • Şarjlı Su Pompası 199 TL

  • 4+1 Basamaklı Merdiven 1.490 TL

En çok tercih edilen beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL

Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL

  • Emsan Bıçak Çeşitleri 59 TL

  • Emsan Alüminyum Döküm 4 Bölmeli Kek Kalıbı 499 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 359 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 24 cm 439 TL

  • Prenkli Gravürlü Borosilikat Cam Sürahi 279 TL

Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

  • Tek Fiyat Çelik Ürünler 369 TL

  • Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

  • Chef Pro Karnıyarık Tencere 32 cm 649 TL

  • Chef Pro Karnıyarık Tencere 26 cm 499 TL

  • Chef Pro Derin Tencere 24 cm 549 TL

  • Chef Pro Wok Tava 28 cm 379 TL

  • Chef's Tava 26 cm 289 TL

  • Alüminyum Döküm Şeklli Pankek Tava 26 cm 369 TL

  • Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi 45 TL

  • Desenli Kağıt Sufle Kabı 10'lu 35 TL

  • Çelik Kesme Panosu 499 TL

  • 3 Çekmeceli Organizer Kutu 119 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

  • 2 Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL

  • Bölmeli Dikiş Kutusu 119 TL

  • Banyo Seti 2'li 189 TL

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 525 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Altı 185 TL

  • Kadın Spor Çanta 469 TL

  • Büyük Kadife Organizer 109 TL

  • Küçük Kadife Organizer 95 TL

  • Perde Düğmesi Çeşitleri 20 TL

  • Merserize Bone Çeşitleri 20 TL

  • Punch İğne 159 TL

  • Misinalı Şiş Çeşitleri 27 TL

  • Çıt Seti 15'li 25 TL

  • Tığ Çeşitleri 27 TL

  • Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL

  • Katlanır Makas 45 TL

  • Dikiş Makası 40 TL

  • İşaret Kalemi 39 TL

  • Yuvarlak Cırt Bant 35 TL

  • Plastik Çıt Çıt Seti 129 TL

  • Puf İğnedanlık 59 TL

  • Örgü Ayracı 15'li 20 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL

Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL

  • Gabby's Dollhouse Bebek 990 TL

  • Fisher Price Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 89 TL

İndirimde yer alan oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 21 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 169 TL

Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 169 TL

  • Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 299 TL 

  • Lisanslı Pijama Takımı 299 TL 

  • Wellsoft Bebek Battaniyesi 139 TL 

  • Dinarsu Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 399 TL 

  • Dinarsu Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL 

  • Bebek Atlet Body 75 TL

  • Bebek Jakarlı Kısa Kol Body 89,95 TL 

  • Kadın Viskon Tek Alt 179 TL 

  • Kadın / Erkek Kaymaz Terlik 100 TL 

  • Fakir Oto Cam Suyu 79,95 TL 

  • Fakir Radyatör Antifrizi 129 TL

8'li Blok Çiçek Seti 799 TL

8'li Blok Çiçek Seti 799 TL

  • Uzaktan Kumandalı Metal Mini Yarış Arabası 399 TL 

  • 40 parça Manyetik Yapı Blokları 499 TL 

  • Dinazor ve Çek Bırak Araba 249 TL 

  • Çek Bırak Tır 249 TL 

  • Mutfak Oyun Hamur Seti 199 TL 

  • Dino Oyuncak Projeksiyon 199 TL 

  • Tırmanan Gösteri Aracı 119 TL 

  • Yaylı Top Atar 349 TL 

  • İki Katlı Mutfak Seti 149 TL

  • Pilli Balık Tutma Oyunu 349 TL 

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 79,95 TL 

  • Barbie Seyahatte Chelsea Bebek ve Aksesuarları 399 TL 

  • Dinazor Taşıyıcı Traktör 149 TL 

  • 2'li Stumble Guys Araba 129 TL 

  • Jet Uçağı 149 TL 

  • 2'li İnşaat Araçları 349 TL

  • Akrobat Karınca 119 TL 

  • Toysan Asansörlü Garaj Seti 599 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.149 TL

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.149 TL

  • Hoover Beyaz Ankastre Fırın 8.799 TL

  • Dijitsu 90 Litre Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.299 TL

  • Torima Dijital Video Kayıt Çocuk Kamerası 999 TL

  • Piranha Akıllı Çocuk Saati 1.999 TL

  • Nespresso F541 Lattissima Kapsül Kahve Makinesi 19.799 TL

  • Dijitech 55 4K UHD QLED Google Tv 16.499 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL

Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL

  • Korkmaz Moderna Türk Kahve Makinesi 2.399 TL

  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 2.099 TL

  • Tefal Choppeo Rondo 2.699 TL

  • Xiaomi S101 Siyah Islak Kuru Tıraş Makinesi 1.099 TL

  • Xiaomi Salınımlı Elektrikli Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

  • Xiaomi Mi Ionic 1600 W Saç Kurutma Makinesi 1.649 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın