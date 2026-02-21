İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
21 - 27 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL
Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 319 TL
Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
26 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Kiwi Su Sebili 5.499 TL
Samsung 70" UHD Smart Tv 42.999 TL
Kiwi Dijital Termos 369 TL
Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL
Nehir Servis Gereçleri 145 TL
Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL
Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 679 TL
Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
27 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL
Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL
Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Çift Kişilik Battaniye 599 TL
Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL
ŞOK 21 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 169 TL
8'li Blok Çiçek Seti 799 TL
Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.149 TL
Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL
