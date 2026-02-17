onedio
24 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.02.2026 - 10:33

24 Şubat Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Aknaz Rende Mozzarella Peyniri 200 gr 89,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 gr 199 TL

  • Aknaz Krem Peynir 2x150 gr 62,50 TL

  • Lezita Piliç Schnitzel 1080 gr 99 TL

  • Banvit Lezita Piliç Baget 1000 gr 69,90 TL

  • Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 gr 319 TL

  • Akşeker Dana Sac Kavurma 300 gr 209 TL

  • Sultan Et Dilimli Dana Sucuk 350 gr 219 TL

  • Banvit Çıtır Piliç Pane 275 gr 49 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 gr 79 TL

  • Polonez Hindi Salam 2x90 gr 42,50 TL

  • Teksüt Yöresel Peynir Çeşitleri 200 gr 109 TL

  • Binvezir Eritme Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

  • Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 42,50 TL

  • Eker Süzme Yoğurt 500 gr 75 TL

  • Sek Ayran 200 ml 8,75 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Danone Sade Süt 6x180 ml 67,50 TL

  • Danone Kakaolu Süt 6x180 ml 67,50 TL

  • Danone Çilekli Süt 6x180 ml 67,50 TL

  • İçim Çilekli Kefir 1 Litre 84,50 TL

  • Mezzet Revani 79 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1000 gr 109 TL

  • Iffs Yaban Mersini 350 gr 175 TL

Ramazan ayına özel süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Orkide Mısır Yağı 5 Litre 379 TL

  • Yudum Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 329 TL

  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5000 gr 275 TL

  • Nuhun Ankara Makarna Çeşitleri 24,75 TL

  • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 59,50 TL

  • Tat Bulgur Çeşitleri 1000 gr 32,50 TL

  • Cem Siyah Zeytin 2 kg 215 TL

  • Hünnap Keçiboynuzu Özü 470 gr 89,50 TL

  • Gesaş Helva Çeşitleri 500 gr 59,50 TL

  • Serel Tahin 1000 gr 169 TL

  • Seğmen Reçel Çeşitleri 115 TL

  • Yurt Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 500 gr 29,50 TL

  • Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 Litre 33 TL

  • Zühre Ana Ananas Sirkesi 750 ml 210 TL

  • Berrak Çubuk Salatalık Turşusu 670 gr 74,50 TL

  • Tukaş Biber Salçası 1650 gr 149 TL

  • Develey Sos Çeşitleri 89,50 TL

  • Esmergil Baharat Çeşitleri 35 TL

  • Destan Kabuk Tarçın 50 gr 29,50 TL

  • Sanitta Zencefil Zerdeçal 75 gr 29 TL

  • Trileçe Karamel Soslu 315 gr 79,50 TL

  • Dark Kakao 100 gr 99,50 TL

  • Krem Şanti Pudra Şekeri Seti 99,50 TL

  • Instant Maya 5x10 gr 37,50 TL

  • Pirinç Unu 200 gr 33,50 TL

  • Karbonat 600 gr 55 TL

  • Hamur Kabartma Tozu 44,50 TL

  • Şekerli Vanilin 32,50 TL

Zühre Ana ürünlerinde 2. ürün 1 TL fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Bingo Toz Deterjan 10 kg 399 TL

Bingo Toz Deterjan 10 kg 399 TL

  • Mr Bee Lavabo Fayans Temizleyici 1500 ml 89 TL

  • Angie Parfüm Kadın 100 ml 209 TL

  • Angie Vücut Spreyi 150 ml 99 TL

  • Angie El Kremi 75 ml 49 TL

  • Repute Deodorant 150 ml 69 TL

  • Quickdish Sakura Sünger 79 TL

  • Pofu Islak Havlu 20 TL

  • Greenworld Oda Kokusu 49 TL

  • Brut Erkek Parfüm 100 ml 399 TL

  • Kalem Ruj Smart Lips 02 07 08 119 TL

  • Maskara Smoky Lashes 159 TL

  • Stick Kontür 199 TL

  • Sabitleyici Toz Pudra 229 TL

  • Makyaj Bazı Primer Luminous 249 TL

  • Profesyonel Makyaj Fırça Seti 399 TL

  • Greenworld Bambu Çubuklu Oda Kokusu 139 TL

  • Cosmeplant Temizleme Jeli 150 ml 99 TL

  • Cosmeplant Nemlendirici Tonik 200 ml 99 TL

  • Cosmeplant Micellar Water 200 ml 99 TL

  • Palmolive Soft Essence Duş Jeli 89 TL

  • Colgate Diş Macunu 50 ml 75 TL

  • Familia Plus Natural Mendil 29,50 TL

  • Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

  • Elidor Bakım Kürü 90 ml 189 TL

  • Elidor Saç Bakım Sütü 200 ml 159 TL

  • Elidor Şampuan 400 ml 125 TL

  • Elidor Saç Kremi 350 ml 125 TL

  • Molfix Bebek Bezi 439 TL

  • Familia Natural Tuvalet Kağıdı 339 TL

  • Familia Natural Kağıt Havlu 199 TL

  • Gillette Venus Breeze Kadın Tıraş Bıçağı 429 TL

  • Gillette Blue 3 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağı 149 TL

  • Molped Supernight Hijyenik Ped 109 TL

  • Molped Günlük Ped 79 TL

  • Hypo Çamaşır Suyu 3730 ml 72,50 TL

  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 Litre 99 TL

  • Abc Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 109 TL

  • Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL

  • Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 99 TL

  • Asperox Sparx Diamond Kapsül 199 TL

