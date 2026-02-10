onedio
Gıdadan Mutfak Ürünlerine Amazon'da Kaçırılmayacak Sepet İndirimler Başladı!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.02.2026 - 23:30

Sofraların kurulduğu, bereketin paylaşıldığı bu özel ayda, evinizin tüm ihtiyaçlarını dev indirimlerle karşılamanız için harika bir liste hazırladık. Temizlikten gıdaya, vitamin takviyelerinden mutfak gereçlerine kadar sepette anında düşen indirimlerle Ramazan alışverişinizi kazanca dönüştürmeye hazır mısınız?

Bu içerik 10.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Süpermarket Ürünlerinde 600 TL'ye 120 TL İndirim

Süpermarket ürünlerinde 600 TL'ye 120 TL, çoklu alımlarda ise 300 TL'ye 75 TL indirimle iftar sofralarını bütçeni yormadan kurabilirsin.

Süpermarket ürünlerinde 600 TL'ye 120 TL indirim.

Ev Bakım ve Temizlik Ürünlerinde 4 Al 3 Öde!

Vitaminlerde 750 TL'ye 150 TL İndirim

Ramazan boyunca zinde kalmak için yapacağınız 750 TL’lik takviye alışverişine 150 TL indirim sizi bekliyor.

Vitamin ve Takviye Gıda 750 TL'ye 150 TL.

Çoklu Süpermarket Ürünlerinde 300 TL'ye 75 TL İndirim

Küçük paketler yerine çoklu alımları tercih ederek 300 TL'ye 75 TL kazanç sağlayın.

Çoklu süpermarket 300 TL'ye 75 TL indirim.

Dünyaca Ünlü Julius Meinl Kahvelerinde 800 TL’ye 200 TL İndirim

Hem kendiniz hem de misafirleriniz için en kaliteli çekirdekleri stoklamanın tam zamanı.

Julius Meinl Kahve Çeşitleri

Eyüp Sabri Tuncer Ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL İndirim

Eyüp Sabri Tuncer’in mis kokulu ürünlerinde 500 TL’ye 100 TL indirimle Ramazan misafirlerini ferahlıkla karşılayın.

Eyüp Sabri Tuncer ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL.

Solo, Selpak ve Selin Ürünlerinde 200 TL'ye 50 TL İndirim

Solo, Selpak ve Selin ürünlerinde 200 TL’ye 50 TL indirimle temel ihtiyaçlarınızı stoklayın.

Solo, Selpak ve Selin 200 TL'ye 50 TL indirim.

Herhangi Bir Üründen 4 Adet Satın Alın, 2 Bedava Olsun!

Seçili ürünlerde geçerli bu dev fırsatla, 4 ürün alıp sadece 2 tanesinin ücretini ödeyerek stok yapın.

Herhangi bir 4 satın alın, 2 bedava olsun!

İftarın Vazgeçilmezi Lipton Ürünlerinde 600 TL'ye Sepette 150 TL

İftarın vazgeçilmezi tavşan kanı çaylarda 600 TL'ye sepette 150 TL indirim sizi bekliyor.

Lipton ürünlerinde 600 TL'ye sepette 150 TL.

Porçöz Ürünlerinde Sepette 250 TL'ye %15 İndirim

Mutfak ve banyo temizliğinde uzman Porçöz'de 250 TL'ye %15 ek indirim avantajını kullanın.

Porçöz Temizlik Ürünleri

2.000 TL'lik Ürün Alımında %10 Tasarruf Fırsatı

Toplu alışveriş yaparak 2.000 TL ve üzerine çıktığınızda anında %10 tasarruf edin. 

Toplamda 2.000 TL’lik alışveriş yapın ve anında %10 tasarruf edin.

Unilever Gıda Ürünlerinde 300 TL'ye Sepette 100 TL İndirim

Çorbalardan harçlara kadar geniş ürün yelpazesinde 300 TL'ye sepette 100 TL indirimle iftar hazırlıklarını hızlandırın.

Unilever Gıda 300 TL'ye Sepette 100 TL indirim.

Cook'ta 2. Ürüne %50 İndirimi Kaçırmayın!

Yiyeceklerin tazeliğini koruyan saklama çözümlerinden pişirme kağıtlarına kadar Cook markalı ürünlerde 2. ürüne %50 indirim başladı. Stoklarınızı yenilerken mutfaktaki düzeni ve pratikliği yarı fiyatına yakalayın.

Cook Mutfak Yardımcı Ürünleri

Alman kalitesini mutfağınıza taşıyın; 2 ve üzeri ürün alımında %15 indirimi değerlendirin.

Zwilling ürünlerinde 2 ve üzeri alımlarda %15 indirimle mutfak ekipmanlarınızı profesyonel seviyeye taşıyın.

Zwilling ürünlerinde 2+ al %15 indirim!

