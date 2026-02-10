onedio
17 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 17 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.02.2026 - 10:01

17 Şubat Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Banvit Lezita Keskinoğlu Bütün Piliç 1000 gr 59,90 TL

  • Emin Dana Baton Kavurma 1000 gr 899 TL

  • Dost %10 Yağlı Yoğurt 1000 gr 79,50 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 279 TL

  • Otat Tereyağı 1000 gr 479 TL

  • Peynir Atölyesi Olgunlaştırılmış Klasik Beyaz Peynir 500 gr 189 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 65 TL

  • Ayca Yöresel Peynir Çeşitleri 200 gr 79,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 2000 gr 289 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 69,50 TL

  • Dost Salep 1 Litre 69,50 TL

  • Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 29,50 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 129 TL

  • Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 59,50 TL

  • Bizim Bitkisel Krema 200 ml 21,50 TL

  • Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 289 TL

  • Namet Dana Macar Salam 150 gr 79 TL

  • Pınar Hindi Salam 900 gr 119 TL

  • Cumhuriyet Dana Pastırma 90 gr 189 TL

  • Bonfilet Paşalı Et Dana Kıyma 1000 gr 575 TL

  • Namet Dana Döner 450 gr 299 TL

  • Superfresh Mantı 1000 gr 160 TL

  • Artmac Makaron 135 gr 149 TL

  • Pekfood Ayvalı Lahmacun 400 gr 169 TL

Kinder Oyuncaklı Yumurta 20 gr 35 TL

  • Karlitepe Karpuz Çilek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 45 TL

  • Patito Patates Cipsi Ranch Izgara Aromalı 135 gr 31 TL

  • Patito Patates Cipsi Tuz Sirke Aromalı 150 gr 35 TL

  • Patito Patates Cipsi Çeşitleri Sade Ketçap Aromalı 200 gr 47,50 TL

  • Hazarbey Dut Kurusu 100 gr 75 TL

  • Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri Peynir Süt Mısır Aromalı 117 gr 39 TL

  • Patos Rolls Mısır Cipsi Acı Biber Misket Limon Aromalı 109 gr 29,50 TL

  • Nutova Kabak Çekirdeği 200 gr 62,50 TL

  • Fellas Kuruyemiş Bar Fındıklı Kakaolu 3x30 gr 119 TL

  • Kinder Çilekli Süt Dilimi 28 gr 21 TL

  • Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 gr 14,75 TL

  • Nutella 1 kg 339 TL

  • Kinder Bueno Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 21,5 gr 31 TL

  • Hanuta Fındıklı Kremalı Gofret 22x2 gr 45 TL

  • Eszet Fındıklı İnce Çikolata 75 gr 79 TL

  • Cc Kalp Şekilli Bisküvi Pasta Tabanı 300 gr 49 TL

  • Uno 3 Katlı Pasta Keki Çeşitleri 320 gr 99 TL

  • Papita Muzlu Soslu Donut 40 gr 11 TL

  • Lipton Orman Meyveleri Aromalı Soğuk Çay 1 Litre 55 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 145 TL

  • Cafe Crown Salep 400 gr 129 TL

  • Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 gr 129 TL

  • Ülker Karamelli Dido 37 gr 22,50 TL

Luppo Sütlü Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Sandviç Kek 14x23 gr 99 TL

  • Ahududu Aromalı Kolajen 250 gr 299 TL

  • Pre-Workout Çeşitleri 250 gr 299 TL

  • Kreatin 250 gr 299 TL

  • Protein Bar Çilekli Cheesecake Aromalı 50 gr 55 TL

  • Çikolata Aromalı Protein Tozu 750 gr 849 TL

  • %100 Fıstık Ezmesi 330 gr 109 TL

  • Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 gr 269 TL

  • Sade Glutamin Ahududu Aromalı Bcaa+ 180 gr 269 TL

  • C Vitamin Efervesan Flava 129 TL

  • Multivitamin Flava 199 TL

  • Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 gr 75 TL

  • Bonart Motorsiklet Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL

  • First Karpuz Yeşil Nane Aromalı Sakız 2x27 gr 39 TL

  • Haribo Mixbons Meyve Sulu Karışık Yumuşak Şekerleme 325 gr 89 TL

  • Alpia Cappuccino Aromalı Tablet Çikolata 100 gr 69 TL

  • Eti Tutku Bold 138 gr 29,50 TL

  • Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 39 TL

  • Luppo Lup Lup Vişne Soslu Çikolatalı Islak Kek 40 gr 11 TL

  • Torku No 1 Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 26 gr 9,50 TL

  • Eti Browni Intense Kahveli Mini Kek 10x16 gr 69 TL

  • Ülker Çizi Çıtır Peynirli Biftek Aromalı Kraker 160 gr 45 TL

  • Fit Green Glutensiz Yulaflı Kraker Çeşitleri 40 gr 29 TL

