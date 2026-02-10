17 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
17 Şubat Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Banvit Lezita Keskinoğlu Bütün Piliç 1000 gr 59,90 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kinder Oyuncaklı Yumurta 20 gr 35 TL
Luppo Sütlü Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Sandviç Kek 14x23 gr 99 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın