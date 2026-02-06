onedio
A101'e Hareketli Akıllı Ekran Geliyor! 12 Şubat 2026 Aldın Aldın Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.02.2026 - 18:20

12 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Şubat 2026 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

HI-LEVEL 65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 23.999 TL

HI-LEVEL 65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 23.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD VIDAA Tv 16.999 TL

  • Onvo Hareketli Akıllı Led Ekran 29.999 TL

  • Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 17.999 TL

  • Piranha Kablosuz Etiket Yazıcı 999 TL

  • Piranha Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 499 TL

  • Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 329 TL

  • Osram Led Ampul 8,5W 55 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.399 TL

Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.399 TL

  • Kiwi Mini Waffle Makinesi 499 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.499 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 459 TL

  • Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi 999 TL

  • Singer M1605 Dikiş Makinesi 4.999 TL

  • Sinbo Türk Kahve Makinesi 299 TL

  • Kiwi Cam Su Isıtıcı 699 TL

  • Sinbo Kahve Baharat Öğütme Makinesi 649 TL

  • Homend Royaltea Elegant Çay Makinesi 2.699 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

  • APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

  • Volta VB2 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL

  • Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

Paşabahçe Invation Oval Tabak 79,50 TL

Paşabahçe Invation Oval Tabak 79,50 TL

  • Paşabahçe Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 199 TL

  • Paşabahçe Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 129 TL

  • Paşabahçe Kayık Tabak 2'li 79,50 TL

  • Paşabahçe Elysia Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

  • Paşabahçe Plus Cam Kapaklı Saklama Kabı 99,50 TL

  • Paşabahçe Scala Meşrubat Bardağı 6'lı 159 TL

  • Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı 149 TL

  • Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL

  • Aynalı Peçetelik 99,50 TL

  • Saklama Kabı 29,50 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 74,50 TL

  • Mantı Kalıbı 69,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 3'lü 109 TL

  • Figürlü Yumurtalık 4'lü 39,50 TL

  • Tuzluk Seti 2'li 59,50 TL

  • Kristal Sunumluk 6'lı 54,50 TL

  • Havlu Askısı 29,50 TL

  • Düzenleyici Raf 149 TL

  • Raf Altı Sepet 149 TL

  • Bulaşıklık 99,50 TL

  • Süzgeç ve Kase Seti 2'li 89,50 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 79,50 TL

  • Kapaklı Kase 89,50 TL

  • Yumurta Saklama Organizeri 129 TL

Sevilen ev yaşam ürünlerinde öne çıkan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Lav Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

Lav Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

  • Lav Kulplu Bardak 59,50 TL

  • Lav Round Saklama Kabı 59,50 TL

  • Lav Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

  • Çelik Termos Bardak 389 TL

  • Çelik Termos 449 TL

  • Askılı Çelik Çocuk Termosu 529 TL

  • Opal Yemek Tabağı 59,50 TL

  • Opla Pasta Tabağı 59,50 TL

  • Opal Çorba Kasesi 59,50 TL

  • Porselen Sufle Kase Seti 3'lü 99,50 TL

  • Keramika Seramik Fincan Seti 2'li 179 TL

  • 3 Katlı Sepet Organizer 699 TL

  • Fiyonk Tepsi 29,50 TL

  • Plastik Piknik Seti 69,50 TL

  • Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL

  • Pipetli Lüsterli Borosilikat Mug 229 TL

  • Saklama Kabı 650 ml 15 TL

  • Saklama Kabı 1300 ml 22,50 TL

  • Saklama Kabı 1900 ml 29,50 TL

  • Silikon Uçlu Çelik Maşa 99,50 TL

  • Silikon Spatula 99,50 TL

Canlı Çiçek Orkide 599 TL

Canlı Çiçek Orkide 599 TL

  • Midi Boy Saç Tokaları 3'lü 99 TL

  • 4 Katlı Ayakkabı Rafı 349 TL

  • Silikon Figürlü Anahtarlık 29,50 TL

  • Asılabilir Dolap İçi Düzenleyici 29,50 TL

  • Tüy Toplama Rulosu 3'lü 79,50 TL

  • Çöp Kovası 149 TL

  • Desenli Çöp Kovası 69,50 TL

  • Cam Küllük 39,50 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm 189 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm 189 TL

  • Soft Klozet Takımı 349 TL

  • Çift Taraflı Dokuma Kilim 120x180 cm 299 TL

  • Kadın Fitlli Pijama Takımı 449 TL

  • Silk&Blue Kadın Dantelli Bralet 89,50 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 45 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Visco Yastık 499 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 160x220 cm 169 TL

  • Termal Yemek Taşıma Çantası 229 TL

  • Peluş Makyaj / Kalem Çantası 129 TL

Oyuncak Kesilebilir Meyveli Devirdaimli Mutfak Lavabosu 649 TL

Oyuncak Kesilebilir Meyveli Devirdaimli Mutfak Lavabosu 649 TL

  • Tekli Arabalar 129 TL

  • Çekçekli Tamir Seti 339 TL

