Bankalar Arife Günü Açık mı, Kapalı mı? Bankalar Ramazan Bayramı'nda Hizmet Verecek mi?

Bankalar Arife Günü Açık mı, Kapalı mı? Bankalar Ramazan Bayramı'nda Hizmet Verecek mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 08:01

Bankalar arife günü ve Ramazan Bayramı’nda nasıl çalışıyor, hangi işlemleri yapabilirsiniz sorusu her yıl merak konusu oluyor. 2026 takviminde arife ve bayram günleri için banka mesai saatleri ve dijital bankacılık hizmetleri ile ilgili tüm detayları bu rehberde bulabilirsiniz.

Peki Ramazan'da bankalar açık mı? Arife günü hizmet verecek mi?

Bankalar Bayramda Açık mı?

Bankalar Bayramda Açık mı?

2026 takvimine göre Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe, bayramın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı genellikle 19 Mart öğleden sonra – 22 Mart arasında resmi tatil olarak değerlendirilir. Bankalar bu dönemde şube hizmeti sunmaz.

Bankaların Arife Günü Çalışma Saatleri

Bankaların Arife Günü Çalışma Saatleri

Bayram arifesi günlerinde, yani 19 Mart Perşembe (Ramazan Bayramı) bankalar genellikle öğleden önce kısmi mesaiyle çalışır, öğleden sonra şubeler kapatılır. Bu nedenle bayrama özel işlemleri arife günü mesai bitimine kadar tamamlamak daha doğru olur. 

Normal Çalışma Saatleri

Bankaların normal çalışma saatleri hafta içi genellikle 09:00 – 17:00 arasıdır. Bayram tatili olmayan dönemde bu saat aralığı dışına çıkabilen şubeler olabilse de resmi tatiller değişmez; bayram süresince yüz yüze işlem yapılamaz. 

Bayramda Bankacılık İşlemleri

Mobil ve İnternet Bankacılığı

Şubeler kapalı olsa bile mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı bayram boyunca 7/24 aktif kullanılır. Para transferleri, fatura ödemeleri ve diğer birçok işlem bu kanallardan gerçekleştirilebilir.

FAST ve Havaleler

Aynı bankalar arası yapılan havale işlemleri genellikle 7/24 anında gerçekleşir. FAST ile para transferi de bayram günlerinde kullanılabilir.

EFT İşlemleri

Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri ise sadece mesai saatlerinde işlenir. Bayramda EFT göndersen bile işlem mesai başladığında yürürlüğe girer, yani ödeme alıcının hesabına bayram sonrası düşer.

ATM ve Dijital Hizmetler

ATM’ler bayram boyunca çalışmaya devam eder. Nakit çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı ödemeleri gibi çoğu işlem ATM üzerinden yapılabilir. Dijital ödeme noktaları da kapalı günlerde erişilebilir durumda olur.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
