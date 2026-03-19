Bankalar Arife Günü Açık mı, Kapalı mı? Bankalar Ramazan Bayramı'nda Hizmet Verecek mi?

Bayram arifesi günlerinde, yani 19 Mart Perşembe (Ramazan Bayramı) bankalar genellikle öğleden önce kısmi mesaiyle çalışır, öğleden sonra şubeler kapatılır. Bu nedenle bayrama özel işlemleri arife günü mesai bitimine kadar tamamlamak daha doğru olur.

Normal Çalışma Saatleri

Bankaların normal çalışma saatleri hafta içi genellikle 09:00 – 17:00 arasıdır. Bayram tatili olmayan dönemde bu saat aralığı dışına çıkabilen şubeler olabilse de resmi tatiller değişmez; bayram süresince yüz yüze işlem yapılamaz.

Bayramda Bankacılık İşlemleri

Mobil ve İnternet Bankacılığı

Şubeler kapalı olsa bile mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı bayram boyunca 7/24 aktif kullanılır. Para transferleri, fatura ödemeleri ve diğer birçok işlem bu kanallardan gerçekleştirilebilir.

FAST ve Havaleler

Aynı bankalar arası yapılan havale işlemleri genellikle 7/24 anında gerçekleşir. FAST ile para transferi de bayram günlerinde kullanılabilir.

EFT İşlemleri

Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri ise sadece mesai saatlerinde işlenir. Bayramda EFT göndersen bile işlem mesai başladığında yürürlüğe girer, yani ödeme alıcının hesabına bayram sonrası düşer.

ATM ve Dijital Hizmetler

ATM’ler bayram boyunca çalışmaya devam eder. Nakit çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı ödemeleri gibi çoğu işlem ATM üzerinden yapılabilir. Dijital ödeme noktaları da kapalı günlerde erişilebilir durumda olur.