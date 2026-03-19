onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray'da Noa Lang ve Osimhen Şoku! Osimhen'in Kolu Kırıldı, Noa Lang Ameliyata Alınacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2026 - 08:01

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı. Yıldız futbolcunun son sağlık durumu herkesin merak konusu oldu. 

Kulüpten yapılan resmi açıklamada kolunda kırık tespit edildiği yer aldı. Noa Lang ise Türkiye'ye getirilmedi, İngiltere'de ameliyata alınacağı aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temsilcimiz Galatasaray'ın evdeki hesabı İngiltere'ye uymadı, hem turu kaybetti hem de iki yıldızı Osimhen ve Noa Lang'ı…

Maçın başında Victor Osimhen, Ibrahima Konaté ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve sakatlandı. Sağ kolunu tutan, bandaja alınan Nijeryalı oyuncu bir süre oyuna devam etse de devre arasında kenara alındı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in yerine Leroy Sané’yi oyuna dahil etti. 

Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun son sağlık durumunu merak ediyordu, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Galatasaray'dan Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu, işte o açıklama;

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı.

Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”

Sakatlanan bir diğer oyuncu ise Noa Lang oldu, kulüp onun sağlık durumu ile ilgili ise şu açıklama yapıldı:

'Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın