Galatasaray'da Noa Lang ve Osimhen Şoku! Osimhen'in Kolu Kırıldı, Noa Lang Ameliyata Alınacak

Maçın başında Victor Osimhen, Ibrahima Konaté ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve sakatlandı. Sağ kolunu tutan, bandaja alınan Nijeryalı oyuncu bir süre oyuna devam etse de devre arasında kenara alındı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in yerine Leroy Sané’yi oyuna dahil etti.

Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun son sağlık durumunu merak ediyordu, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Galatasaray'dan Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu, işte o açıklama;

“Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı.

Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”