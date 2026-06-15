Müzik Dünyasını Sarsan En Büyük 10 Komplo Teorisi

Pop dünyasının kraliçesi Beyoncé ve kendisi gibi müzisyen olan kız kardeşi Solange Knowles hakkında uzun yıllardır magazin kulislerinde fısıldanan çok tuhaf bir iddia var. Bu teoriye göre, Beyoncé ve Solange aslında kardeş değil, öz anne ve kızlar. İddiayı ortaya atanlar, Beyoncé'nin resmi doğum tarihinin tamamen sahte olduğunu ve aslında çok daha erken bir tarihte doğduğunu savunuyor. Beyoncé çok genç yaşta hamile kalınca, kariyerinin başında büyük bir skandal yaşanmaması için ailesi bebeği kendi çocuklarıymış gibi dünyaya tanıttı. Teorisyenler, sağlık departmanlarından sızdırıldığı iddia edilen bazı eski kayıtları ve şarkıcının geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda kendi yaşıyla ilgili çelişkili ifadeler kullanmasını bu gizemin kanıtı olarak görüyor.