Müzik Dünyasını Sarsan En Büyük 10 Komplo Teorisi
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Müzik dünyası sadece ödül törenleri, albüm satışları ve görkemli sahnelerden ibaret değil. Arkasında dönen öyle iddialar var ki, insan 'Acaba gerçekten olabilir mi?' diye düşünmeden edemiyor. Sosyal medyayı yıllardır kasıp kavuran, okurken beyninizi yakacak en popüler 10 komplo teorisini sizin için derledik!
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1. Paul McCartney 1966 yılında öldü.
2. Avril Lavigne yerine dublörü Melissa geçti.
3. Katy Perry aslında JonBenét Ramsey'dir.
4. Taylor Swift laboratuvarda klonlanmış bir liderdir.
5. Beyoncé aslında kız kardeşinin öz annesidir.
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6. Stevie Wonder aslında tamamen görebiliyor.
7. Michael Jackson kendi ölümünü kurguladı.
8. Lorde aslında kırk yaşında bir kadındır.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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