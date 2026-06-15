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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 Yeni İl İddiasını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 Yeni İl İddiasını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 20:46
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Sözcü gazetesinde yer alan haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2023 yılında gündeme getirdiği “100. Yılda 100 il, 1000 ilçe” projesi kapsamında, seçimlerden önce yeni bir adım atılabileceği öne sürüldü. AK Parti’nin de destek verdiği belirtilen projeye ilişkin henüz Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifinin bulunmadığı, ancak siyasi takvime bağlı olarak sürecin ilerleyebileceği ifade edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yaptı.

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"İl sayısı 106 olacak" denmişti.

"İl sayısı 106 olacak" denmişti.

Sabah saatlerinde bazı haberlerde, 25 ilçenin il yapılması halinde Türkiye’de il sayısının 81’den 106’ya çıkacağı iddia edildi. Listede Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun, Fethiye ve Bandırma gibi birçok büyük ve nüfusu yüksek ilçe yer aldı.

İddialarda, söz konusu ilçelerin bir kısmının mevcut bazı illerden daha fazla nüfusa sahip olduğu da vurgulandı.

Ancak ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “25 yeni ilin kurulacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, bu yönde yürütülen herhangi bir resmi çalışma ya da plan bulunmadığı belirtilerek iddiaların “algı ve manipülasyon amaçlı” olduğu ifade edildi ve vatandaşların yalnızca resmî açıklamaları dikkate alması istendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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