Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 Yeni İl İddiasını Yalanladı
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Sözcü gazetesinde yer alan haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2023 yılında gündeme getirdiği “100. Yılda 100 il, 1000 ilçe” projesi kapsamında, seçimlerden önce yeni bir adım atılabileceği öne sürüldü. AK Parti’nin de destek verdiği belirtilen projeye ilişkin henüz Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifinin bulunmadığı, ancak siyasi takvime bağlı olarak sürecin ilerleyebileceği ifade edildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yaptı.
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"İl sayısı 106 olacak" denmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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