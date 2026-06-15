Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 Yeni İl İddiasını Yalanladı

Sabah saatlerinde bazı haberlerde, 25 ilçenin il yapılması halinde Türkiye’de il sayısının 81’den 106’ya çıkacağı iddia edildi. Listede Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun, Fethiye ve Bandırma gibi birçok büyük ve nüfusu yüksek ilçe yer aldı.

İddialarda, söz konusu ilçelerin bir kısmının mevcut bazı illerden daha fazla nüfusa sahip olduğu da vurgulandı.

Ancak ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “25 yeni ilin kurulacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, bu yönde yürütülen herhangi bir resmi çalışma ya da plan bulunmadığı belirtilerek iddiaların “algı ve manipülasyon amaçlı” olduğu ifade edildi ve vatandaşların yalnızca resmî açıklamaları dikkate alması istendi.