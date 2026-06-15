Dünya Kupası'ndaki En İyi Futbolcular Neden Pembe Krampon Giyiyor?

2026 FIFA Dünya Kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. Türkiye'nin de uzun bir aradan sonra katıldığı dev organizasyonda ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Taraftarlar, kutlamalar, açılış törenleri ve maç sırasında yaşananlar, bu organizasyonun en keyifli tarafları.

Dünya Kupası'nda bu sene herkesin dikkatini çeken bir durum yaşandı. Birçok iyi futbolcunun, klasik renklerin dışına çıkarak pembe krampon tercih ettiği görüldü.

Futbolcuların pembe krampon giyme nedeni ise sadece estetik değil!

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