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Dünya Kupası'ndaki En İyi Futbolcular Neden Pembe Krampon Giyiyor?

etiket Dünya Kupası'ndaki En İyi Futbolcular Neden Pembe Krampon Giyiyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 20:04
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2026 FIFA Dünya Kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. Türkiye'nin de uzun bir aradan sonra katıldığı dev organizasyonda ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Taraftarlar, kutlamalar, açılış törenleri ve maç sırasında yaşananlar, bu organizasyonun en keyifli tarafları. 

Dünya Kupası'nda bu sene herkesin dikkatini çeken bir durum yaşandı. Birçok iyi futbolcunun, klasik renklerin dışına çıkarak pembe krampon tercih ettiği görüldü. 

Futbolcuların pembe krampon giyme nedeni ise sadece estetik değil! 

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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'Pembe kramponlar' dünya manşetlerine taşındı.

'Pembe kramponlar' dünya manşetlerine taşındı.

Tüm dünya şu sıralar Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı, dünyanın en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. 48 ülkenin katıldığı Dünya Kupası, milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Hazırlık maçları, gruplar, maç takvimleri ve diğer tüm detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 

Shakira'nın açılışını gerçekleştirdiği FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları devam ederken bazı detaylar da organizasyona renk katıyor. Örneğin 48 ülkenin katılımıyla gerçekleşen turnuvada, farklı ülkelerden gelen taraftarlar maç havasını bambaşka bir boyuta taşıyor. Öte yandan Dünya Kupası'na ilk kez katılan ülkeler ve turnuvanın favorisi olan ülkeler, bu rekabeti daha da heyecanlı bir hale getiriyor. 

Tabii futbolcuların performansları, gol sevinçleri, imajları, hatta ayakkabıları bile konuşuluyor!

Eğer Dünya Kupası'nı izlediyseniz, birçok ünlü ismin klasik renklerin dışına çıkıp pembe krampon giydiğini görmüşsünüzdür. Pembe krampon mevzusu, dünya çapında manşetlere taşındı ve 'futbolcular neden pembe krampon giyiyor?' sorusuna bir cevap arandı.

Aslında bu sorunun, birden çok yanıtı var. Gelin öğrenelim.

Güveni artırmak

Güveni artırmak

Kramponlarda pembe rengin seçilmesinin en büyük nedeni, psikoloji

Modern spor psikolojisine göre, pembe, turuncu gibi canlı ve parlak renkler, oyuncuların kendilerine daha çok güvenmesini sağlıyor. Bir futbolcu, top koştururken en çok (doğal olarak) ayaklarını görüyor ve ayağında canlı bir renk görmesi, özgüveninde artışa sebep oluyor. Böylece futbolcu farkında olmasa da daha hızlı koşabiliyor, anlık reflekslerinde daha atik davranabiliyor. 

Dünya Kupası'nda formaları ve kramponlarıyla yer alan markalardan birinin yöneticisi olan Odinga Nimako, ayakkabılar için daha canlı renkler seçmek istediklerini çünkü bu renkerin 'özgüveni artırdığını' belirtiyor.

Görünürlük sağlamak

Görünürlük sağlamak

Renk çemberinde neon pembe, yeşilin tam karşısında yer alıyor. Dolayısıyla yeşil bir futbol sahası üzerinde en çok görünen renk de neon renkli pembe oluyor. Eğer yeşil saha üzerinde pembe krampon kullanırsanız, futbolcular hem kendilerini hem de takım arkadaşlarını daha kolay ayırt edebilir.

Tabii bu işin bir de 'reklam' boyutu var. Maçlar, milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Hele de Dünya Kupası, onlarca ülkede canlı olarak takip ediliyor. Markalar için bundan daha iyi bir reklam alanı düşünülemez!

Yeşil sahada en çok görülebilecek olan rengin seçilmesiyle, markanızı da TV ekranlarında görünür kılarsınız. Herkesin dikkatini çeken şey pembe kramponlar olurken aynı zamanda markanızın logosu da orada yer alacak.

Yeni trendler

Yeni trendler

Tüm spor markaları, moda trendlerini yakından takip ediyor. Hatta trend ve moda tahmin ajanslarıyla iki yıl önceden iletişime geçiyorlar. Tavsiye edildiği gibi, 'elektrik fuşya/pembe' 2026 yazının baskın küresel renk paleti olarak belirlendi ve ayakkabı markaları da çoktan buna göre modeller hazırlayıp piyasaya sürmüştü.

Sıcaklara karşı önlem

Sıcaklara karşı önlem

Pembe kramponların kullanımı yalnızca Dünya Kupasıyla sınırlı değil. Artık üreticilerin siyah dahil olmak üzere daha koyu renkli ayakkabıları tercih etmeme nedeni, bu renklerin yoğun güneş ışınlarını emmesi ve futbolcuyu terletmesi.

Devam eden futbol müsabakaları sırasında Kuzey Amerika'daki kavurucu sıcaklık endişeleri göz önüne alındığında, daha parlak renkler seçmek her zaman daha  mantıklı bir karar oldu.

Neon pembe malzemeler ve ayakkabılar, güneş ışığını yansıtarak oyuncuların ayaklarının sahada daha hafif ve serin kalmasına yardımcı oluyor.

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Pembe rengin tercih edilmesi, tıpkı kramponların tabanının çivili yapılması gibi mantıklı bir karar.

Pembe rengin tercih edilmesi, tıpkı kramponların tabanının çivili yapılması gibi mantıklı bir karar.

Spor dünyası, sandığınızdan daha karmaşık olabilir. Bu alanda özelleşen psikologlar, muhabirler, fotoğrafçılar, teknik adamlar, tasarımcılar... Sahada gördüğümüz her şey de birer tasarım harikası. Örneğin futbolcuların çivili krampon giyme sebebi, performanslarının daha da artırılmasıdır. Çiviler sayesinde oyuncular zemine daha iyi tutunabiliyor ve kritik anlarda avantaj yakalıyor. Krampon üreticileri, hızlı hareketlenmeyi mümkün kılan ve anında yavaşlamayı sağlayan tasarımlar üzerinde yoğunlaşıyor.

Ayak altına yerleştirilen çiviler, aslında futbolcuların hızını, dönüşlerini ve saha içindeki tüm marifetlerini destekleyen birer mühendislik harikası. 

Tıpkı pembe renkte olduğu gibi!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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