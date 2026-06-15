Dünya Kupası'ndaki En İyi Futbolcular Neden Pembe Krampon Giyiyor?
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2026 FIFA Dünya Kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. Türkiye'nin de uzun bir aradan sonra katıldığı dev organizasyonda ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Taraftarlar, kutlamalar, açılış törenleri ve maç sırasında yaşananlar, bu organizasyonun en keyifli tarafları.
Dünya Kupası'nda bu sene herkesin dikkatini çeken bir durum yaşandı. Birçok iyi futbolcunun, klasik renklerin dışına çıkarak pembe krampon tercih ettiği görüldü.
Futbolcuların pembe krampon giyme nedeni ise sadece estetik değil!
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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'Pembe kramponlar' dünya manşetlerine taşındı.
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Güveni artırmak
Görünürlük sağlamak
Yeni trendler
Sıcaklara karşı önlem
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Pembe rengin tercih edilmesi, tıpkı kramponların tabanının çivili yapılması gibi mantıklı bir karar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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