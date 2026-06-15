Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil Van Dijk Kupadaki Su Molalarını Eleştirdi

Yıldız futbolcu Hollanda'nın Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından yaptığı açıklamada, molaların özellikle kapalı ve klimayla soğutulan statlarda gereksiz olduğunu belirtti.

“Su molalarının ilginç olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar neredeyse tüm maçları izliyordum ve her seferinde reklama gitmesi pek hoşuma gitmiyor. Televizyondan izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş değil. Gerçekten çok sıcaksa tabii ki koymak iyi olur; ama bence her maça ayrı ayrı bakılması gerekiyor. Sanırım bu konuda yeterince konuştum.”