Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil Van Dijk Kupadaki Su Molalarını Eleştirdi
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2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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2026 Dünya Kupası pek çok yeni uygulamanın denendiği bir turnuva oluyor.
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Bu yeni uygulamaya gelen en net tepkilerden biri de Hollanda kaptanı Van Dijk'tan geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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