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Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil Van Dijk Kupadaki Su Molalarını Eleştirdi

etiket Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil Van Dijk Kupadaki Su Molalarını Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 16:43
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Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda zorunlu hale getirilen 3 dakikalık hidratasyon (su) molalarını sert bir şekilde eleştirdi. Molaların özellikle kapalı ve klimayla soğutulan statlarda gereksiz olduğunu belirten yıldız futbolcu sosyal medyada destek gördü.

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2026 Dünya Kupası pek çok yeni uygulamanın denendiği bir turnuva oluyor.

2026 Dünya Kupası pek çok yeni uygulamanın denendiği bir turnuva oluyor.

Oyuncu değişikliği kuralı gibi yeni uygulamaların yanında seyiricinin en çok tepkisini çeken uygulama ise zorunlu su molaları oldu. Bazı yorumcular bunu yayıncı kuruluşların reklam iştahına bağlarken bazıları da bunun futbolu basketbol gibi dört devreye böleceğini düşünüyor. Pek çok futbolsever de oyunun akışkanlığının kötü anlamda etkilendiğini savunuyor.

Bu yeni uygulamaya gelen en net tepkilerden biri de Hollanda kaptanı Van Dijk'tan geldi.

Bu yeni uygulamaya gelen en net tepkilerden biri de Hollanda kaptanı Van Dijk'tan geldi.

Yıldız futbolcu Hollanda'nın Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın hemen ardından yaptığı açıklamada, molaların özellikle kapalı ve klimayla soğutulan statlarda gereksiz olduğunu belirtti. 

“Su molalarının ilginç olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar neredeyse tüm maçları izliyordum ve her seferinde reklama gitmesi pek hoşuma gitmiyor. Televizyondan izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş değil. Gerçekten çok sıcaksa tabii ki koymak iyi olur; ama bence her maça ayrı ayrı bakılması gerekiyor. Sanırım bu konuda yeterince konuştum.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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