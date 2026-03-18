Galatasaray’da Talihsiz Sakatlık: Noa Lang’ın Parmağı Koptu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 01:16

Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool’a 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, 80. dakikada sakatlanarak yerini Icardi’ye bıraktı.

TRT Spor’un haberine göre, reklam panosuna çarpan Noa Lang’ın parmağı koptu.

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray’da sakatlık şoku yaşanıyor.

Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Noa Lang, 80. dakikada reklam panolarına çarptı ve acı içinde yerde kaldı. Sedye ile kenara alınan Hollandalı oyuncunun parmağının koptuğu belirtildi.

Öte yandan Galatasaray’da Osimhen de sakatlandı. Nijeryalı golcü, ilk yarının büyük bölümünü kolundan bandajla oynadı ve ikinci yarının başında yerini Sane’ye bıraktı.

Osimhen’in kolunda çatlak olabileceği iddia ediliyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
