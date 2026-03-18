Arda Güler'in 'İkibuçukluktan' Dünya Rekorlarına Uzanan Başarı Hikayesi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 21:41

Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki Avrupa devlerinin radarına bile giren Güler, 2023 yılında Real Madrid'e transfer oldu.  Türkiye Millî Takımı’nda da önemli bir rol üstlenen genç yıldız, bugünlere ise hiç de kolay gelmedi.

Arda Güler'in başarı hikayesini biraz daha yakından öğrenmek ister misiniz?

"Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum."

Bu sözler, LaLiga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89. dakikasında 68 metreden attığı golle dünya gündemine oturan Arda Güler'e ait. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yaklaşık 70 metreden fileleri havalandırdı ve sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler, efsane golünün ardından yaptığı açıklamayla da takdir topladı. Güler, sosyal medya hesabından attığı golün videosunu paylaştı ve esprili bir dille 'Bunu evde denemeyin' notunu düştü.

Aslına bakarsanız, Arda Güler'in başarılarıyla övünmek çok kolay. Peki ya Arda Güler olmak kolay mıydı? 

Arda'nın önünde gidilecek daha çok yol vardı.

Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Güler, futbol kariyerine ilk adımı Gençlerbirliği altyapısında attı. 25 Şubat 2005’te Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen yıldız isim, kısa sürede oyun zekâsı, top tekniği ve saha vizyonuyla dikkat çekmeyi başardı.

Güler, Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıktı. Şimdilerde 'yıldız isim' dediğimiz Arda, haber-fotoğraf çalışmasında Anadolu Ajansı muhabirlerine ilk röportajını verdi. 

Röportajda 'Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti.' ifadelerine yer verilmişti.

Eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan geldi.

Anadolu Ajansı'nda Arda Güler'in ilk röportajında şu ifadelere yer veriliyor:

'Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yiyen 'ikibuçukluklar' için, 'golü ikibuçukluk attı', 'asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı', 'sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları' şeklinde yorumlar ve 'Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor', 'Maçın adamı top toplayıcı çocuk.' başlıklı haberler yapılır.'

Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı. Burada yaşadığı heyecanı AA'ya anlatan Güler, 'Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı.' demişti.

Futbolculardan forma istemiş, hiçbirinden alamamıştı.

Arda, o yaşlarda da oldukça iddialıydı. 'Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım.' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi.' dedi.

Peki Arda Güler'in idolleri kimler?

Arda Güler, idollerinin sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile şu anki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci olduğunu dile getirmişti. 

'Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum.' demiş, daha sonra da İrfan Can'la aynı formayı giymeye başlamıştı.

Biliyoruz ki yolun çok açık Arda. Başarıların daim olsun!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
