Arda Güler Manchester City Karşısında Gösterdiği Performansla İspanyolları Mest Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2026 - 09:41

Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçına 3-0'lık avantajla girdi. Manchester City deplasmanında 2-1 galip gelerek turu toplamda 5-1'le geçen eflatun beyazlılarda en çok öne çıkan isim Arda Güler oldu. Takımı baştan sona adeta bir orkestra şefi gibi yöneten Güler, İspanyol taraftarlardan övgü aldı.

Ramón Álvarez de Mon

'Arda Güler harika bir oyun çıkarıyor. Sadece yeteneği değil, kişiliği ve liderliği de dikkat çekiyor.'

Albert Ortega

Arda Güler, bu yıl Real Madrid'in orta sahasında maçlara hakim olamaması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı, ancak Manchester City maçının ilk yarısındaki performansı olağanüstüydü.

Top konusunda asla çekingen olmadı. Her zaman topu istedi. Sakinliğini ve ritmini korudu. Ve son pası da mükemmel yaptı.

"Arda Güler sahada adeta uçuyor."

Arda Güler, Etihad'da topu çok zekice yönetiyor. Çok az hata yapıyor, Real Madrid'i ne zaman ileriye taşıması gerektiğini anlıyor ve önemli anlarda fırsatlar yaratıyor. Çok eksiksiz bir 50 dakika.

İnsanlar hâlâ Arda'nın gerçek boyutunu kavrayamıyor.

Arbeloa bunu herkesten daha iyi anladı, Fede, Tchou ve Pitarch'tan önce ona özgürlük verdi ve o da uçuyor.

Oyununun her alanında sürekli gelişen, üst düzey yaratıcı bir oyuncu. Henüz 21 yaşında...

"Arda'nın resitali"

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
