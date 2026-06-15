Çok Fedakarlık / Az Görülmek

Halbuki ölçüsüz fedakârlık bazen sevgiyi değil, sınır kaybını büyütür. Çünkü karşı taraf her istediğinde kendinden vazgeçen biriyle karşılaştığında, bilinçsiz şekilde şunu öğrenmeye başlar: “Ben talep ettikçe bu insan daha fazlasını verecek.” İnsan psikolojisi maalesef sürekli erişebildiği şeyin değerini düşürmeye yatkındır. Bu kötü niyet meselesi bile olmayabilir. Konfor alanı böyle çalışır. Ve dürüst olmak gerekirse, bazı insanlar ilişkide “iyi niyetli” değil, “aşırı tolere eden” taraftır. Ama bunu sevgi sanırlar. Sürekli anlayan taraf olmak, sürekli özür dileyen olmak, sürekli empati yapan olmak kişiyi ahlaken üstün yapmaz; bazen sadece kendi ihtiyaçlarını bastırmaya alışmış biri yapar. Sonra içeride sessiz bir öfke birikmeye başlar. Çünkü insan görülmediği yerde tükenir.

Daha sert bir yerden bakalım: Bazı fedakârlıklar aslında tamamen karşılıksız değildir. İnsan bazen sevgiyi korumak için değil, terk edilmemek için verir. “Beni seçmeye devam etsin” diye daha anlayışlı, daha verici, daha sabırlı olur. Yani fedakârlığın altında gizli bir onaylanma ihtiyacı çalışabilir. Ve ilişki tam burada sağlıksız bir düzene kayar. Bir taraf sürekli verir, diğer taraf sürekli almaya alışır. Veren kişi zamanla değersiz hisseder, alan kişi ise yapılanları normal kabul etmeye başlar. Ama burada sadece “alan” tarafı suçlamak da kolaycılık olur. Çünkü sınır koyulmayan yerde insanlar çoğu zaman durmaları gereken noktayı öğrenemez. Eğer biri her kırıldığında susuyorsa, her ihmal edildiğinde anlayış gösteriyorsa, her vazgeçişini sevgi diye sunuyorsa; karşı taraf bir süre sonra bunun ilişki standardı olduğunu düşünmeye başlar. İnsanlar çoğu zaman sana nasıl davranmaları gerektiğini, senin neye izin verdiğinden öğrenir.