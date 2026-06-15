Dünyanın Geçmişten Günümüze Portre Ressamları ve Esra Yıldırım
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“Bir yüzü resmetmek, onun sırrına ortak olmayı kabul etmektir.”
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Tarihin Sonsuz Yüzü: Portrenin Kısa Anatomisi
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Portrenin Tarihsel Akışı
Esra Yıldırım: Tuvalin Üzerinde Birden Fazla Zaman
Anadolu’nun İzleri, Evrensel Bir Dil
Tarihsel Köprü: Anguissola’dan Yıldırım’a
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Sonsuz olasılıklara, gelişime ve dönüşüme inanır. Akademik olarak pazarlama iletişimi, tüketim ve yaratıcılık ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütür. Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanlarında danışmanlık ve eğitmenlikleri kapsayan yolculuğunu sürdürmektedir.
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