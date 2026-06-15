Dünyanın Geçmişten Günümüze Portre Ressamları ve Esra Yıldırım

Flaman Barok’un büyük ustası Rembrandt van Rijn, kendi yüzünü elli yılı aşkın süre boyunca defalarca resmetti. Bu otoportreler bir portre değil; bir insanın yaşlanmasının, şüphe ve huzurun, gurur ve kabullenişin kronolojisiydi. Benzer bir yoğunlukla Sofonisba Anguissola (1532–1625), kadınların fırça tutmasının bile tartışmalı sayıldığı bir çağda onlarca otoportre üretmiş, sanatını hem bir kimlik bildirisi hem bir özgürlük pratiği kılmıştı. Anguissola üzerine Türkçe yazılmış akademik çalışmalar onun bu cesur duruşunu defalarca vurgular: kadın yüzü, artık sadece erkek ressamın gözünden bakılan bir nesne değil, kendi sesini arayan bir öznedir.

“Kadın yüzünü resmetmek, tarihin en eski susturulan seslerinden birini duyurmak demektir.”

Portrenin Öteki Yüzü: Kimlik, Örtü ve Desen

20. yüzyıl portreyi parçaladı. Picasso küplere böldü; Francis Bacon büküp geride, tanıdık ama tanınmaz bir şey bıraktı. Lucian Freud ise eti tüm ağırlığıyla tuvale sürüp bedenin hiçbir zaman bütünüyle güzel olmadığını, ama bu yüzden doğru olduğunu kanıtladı. Gerhard Richter fotoğraftan hareketle yüzü bulanıklaştırdı: görüntü ne kadar netleşirse o kadar uzaklaşıyor gibiydi. Anlaşılan odur ki çağdaş portrenin asıl sorusu “yüz nedir?” değil, “neyin arkasındadır?” olmuştu.

İşte tam bu noktada Esra Yıldırım sahneye girer hem Rönesans’ın köklerine hem de çağdaş sanatın dilsel derinliklerine aynı anda temas eden bir pratikle. Yıldırım’ın tuvallerinde yüzler bir desen katmanının altında ya da içinde var olur. Bu katman bazen Anadolu kilim motiflerinin geometrik örüntüsüdür, bazen çini çiçeklerinin zarif kıvrımı, bazen de deri üzerine yansıyan çiçek-ışığın izleri. Sonuç her defasında aynı soruyu sorar: Yüz mü deseni taşıyor, desen mi yüzü?