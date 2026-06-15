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Dünyanın Geçmişten Günümüze Portre Ressamları ve Esra Yıldırım

etiket Dünyanın Geçmişten Günümüze Portre Ressamları ve Esra Yıldırım

Prof.Dr. Duygu Aydın
Prof.Dr. Duygu Aydın - yazio
15.06.2026 - 23:02
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“Bir yüzü resmetmek, onun sırrına ortak olmayı kabul etmektir.”

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Tarihin Sonsuz Yüzü: Portrenin Kısa Anatomisi

Tarihin Sonsuz Yüzü: Portrenin Kısa Anatomisi

Portre, sanat tarihinin en eski ve en inatçı biçimlerinden biridir. Mısır Firavunlarının taş yüzlerinden Flaman ustaların yağlı boya tablolarına, Rönesans saraylarının boyalı duvarlarından çağdaş sanatın çok katmanlı tuvallerine uzanan bu yolculuk, aslında tek bir soruyu farklı dillerle yinelemektedir: Bir insan yüzü nedir? Ve onu nasıl tutabiliriz? Esra Yıldırım, Balıkesir’den dünyaya açılan bir ressam olarak bu soruya kendi sesini katar; ama bunu yaparken tarihin birikimine sırtını yaslamayı, aynı zamanda onu usulca aşmayı seçer.

İlk portreler Antik Mısır’da, ölümden sonra ruhun tanınması için üretildi. Fayum Portrelerinde görüldüğü üzere, yüz bir kimlik belgesi, bir sonsuzluk pasaportundan başka bir şey değildi. Ardından Rönesans geldi ve her şeyi değiştirdi. Leon Battista Alberti’nin perspektif yasaları, Leonardo da Vinci’nin ışık-gölge dehasıyla birleşince tablo, bir pencereye dönüştü. Mona Lisa’nın bakışı bugün hâlâ yanıtsız bir sorudur.

Portrenin Tarihsel Akışı

Portrenin Tarihsel Akışı

Flaman Barok’un büyük ustası Rembrandt van Rijn, kendi yüzünü elli yılı aşkın süre boyunca defalarca resmetti. Bu otoportreler bir portre değil; bir insanın yaşlanmasının, şüphe ve huzurun, gurur ve kabullenişin kronolojisiydi. Benzer bir yoğunlukla Sofonisba Anguissola (1532–1625), kadınların fırça tutmasının bile tartışmalı sayıldığı bir çağda onlarca otoportre üretmiş, sanatını hem bir kimlik bildirisi hem bir özgürlük pratiği kılmıştı. Anguissola üzerine Türkçe yazılmış akademik çalışmalar onun bu cesur duruşunu defalarca vurgular: kadın yüzü, artık sadece erkek ressamın gözünden bakılan bir nesne değil, kendi sesini arayan bir öznedir.

“Kadın yüzünü resmetmek, tarihin en eski susturulan seslerinden birini duyurmak demektir.”

Portrenin Öteki Yüzü: Kimlik, Örtü ve Desen

20. yüzyıl portreyi parçaladı. Picasso küplere böldü; Francis Bacon büküp geride, tanıdık ama tanınmaz bir şey bıraktı. Lucian Freud ise eti tüm ağırlığıyla tuvale sürüp bedenin hiçbir zaman bütünüyle güzel olmadığını, ama bu yüzden doğru olduğunu kanıtladı. Gerhard Richter fotoğraftan hareketle yüzü bulanıklaştırdı: görüntü ne kadar netleşirse o kadar uzaklaşıyor gibiydi. Anlaşılan odur ki çağdaş portrenin asıl sorusu “yüz nedir?” değil, “neyin arkasındadır?” olmuştu.

İşte tam bu noktada Esra Yıldırım sahneye girer hem Rönesans’ın köklerine hem de çağdaş sanatın dilsel derinliklerine aynı anda temas eden bir pratikle. Yıldırım’ın tuvallerinde yüzler bir desen katmanının altında ya da içinde var olur. Bu katman bazen Anadolu kilim motiflerinin geometrik örüntüsüdür, bazen çini çiçeklerinin zarif kıvrımı, bazen de deri üzerine yansıyan çiçek-ışığın izleri. Sonuç her defasında aynı soruyu sorar: Yüz mü deseni taşıyor, desen mi yüzü?

Esra Yıldırım: Tuvalin Üzerinde Birden Fazla Zaman

Esra Yıldırım: Tuvalin Üzerinde Birden Fazla Zaman

Yıldırım’ın resimlerinde ilk dikkat çeken şey rengin cesaretidir. Innocent Blue Eyes’ta kilim geometrisinin toprak tonları, gözlerin o olağanüstü mavisini daha da yoğunlaştıran bir zemin oluşturur. Sanki yüz, kültürel bir dokuma içinden görünür — hem orada hem kaybolmuş. Turning Point’te ise figür tam anlamıyla desen ile inşa edilmiştir: çiçekler, yıldızlar ve boya katmanları bedenin üzerinde akarak onu hem gizler hem de daha görünür kılar. Burada Yıldırım ile Rönesans arasındaki köprü belirginleşir: Anguissola gibi, o da figürün içine sakladığı anlam katmanlarıyla izleyiciyi konuşturmayı sever.

Seçilmiş Eserler

  • Innocent Blue Eyes — 80×80 cm · Kumaş üzerine yağlıboya · 2021; Kilim geometrisi ve mavi bakış arasında kimliğin müzakere edilişi.

  • Turning Point — 80×80 cm · Tuval üzerine yağlıboya; Desen beden üzerinden akan bir hikâyeye dönüşür; bir dönüşüm anı.

  • Üçlü Figür (90×75) — 90×75 cm · Tuval üzerine yağlıboya; Kırmızı-mavi zıtlığında çok zamanlı, çok bakışlı figür araştırması.

  • Bloom — Tuval üzerine yağlıboya; Çiçek motifi ve figür arasındaki sınırın çözüldüğü çalışma; büyüme ve açılma.

  • Kırmızı Arka Plan Serisi — Tuval üzerine yağlıboya; Monokromatik kırmızıda iki yüz; kolibri simgesiyle yaşam ve ruh teması.

Kırmızı ve mavi zıtlığını kullanan büyük boyutlu üçlü figür çalışmasında Yıldırım, portre anlayışını neredeyse soyutlamanın sınırına taşır. Tüm figürler aynı kadına ait gibidir — ve belki de öyledir. Çok bakışlı, çok zamanlı bu yaklaşım Francis Bacon’ın üç panelli çalışmalarını ve Jenny Saville’in bedenin katmanlı gerçekliğini araştıran portrelerini çağrıştırır. Ama Yıldırım’ın dili farklı bir yerde konuşlanır: o figürü itmez, kollar. Acımasız değil, içten katmanlıdır.

Anadolu’nun İzleri, Evrensel Bir Dil

Anadolu’nun İzleri, Evrensel Bir Dil

Yıldırım’ın özgün katkılarından biri, Anadolu görsel mirasını biçimsel bir süsleme unsuru olarak değil, varoluşsal bir kod olarak kullanmasıdır. Çini ve kilim motiflerinin geometrisi figürün üzerine yapışmaz — figüre işler. Bu tercih, küresel çağdaş sanatta sıkça rastlanan “Doğu motifleri dekor olarak kullanılır” tuzaktan kaçınır. Yıldırım’da desen kimliğin kendisidir: hangi kültürel örüntülerin içinden çıktığımızı, bizi hangi geometrilerin ördüğünü sorar.

Bu yaklaşımda Shirin Neshat’ın yüz ve beden üzerine yazılı metinler kullanan fotoğrafik portreleriyle ya da Kara Walker’ın tarihsel imge katmanlarıyla bir akrabalık vardır. Ama Yıldırım’ın dili optik açıdan daha yavaş, daha dokunsal, daha içeriden konuşur. Figür gerginleşmez — dönüşür. Ve izleyiciye o dönüşüme tanıklık etmenin hem ayrıcalığını hem sorumluluğunu verir.

Tarihsel Köprü: Anguissola’dan Yıldırım’a

Tarihsel Köprü: Anguissola’dan Yıldırım’a

Sofonisba Anguissola’nın sanatı üzerine yapılan akademik çalışmalar, onun otoportrelerinde kadına bakış açısını nasıl dönüştürdüğünü belgeler. Elindeki kalem, şövalesi, müzik aleti — bunlar birer nesne değil, birer kimlik iddiasıydı. Ben buradayım, ben üretiyorum, ben düşünüyorum diyordu her tablo. Esra Yıldırım benzer bir iddia taşır, ama farklı bir çağdan ve farklı bir coğrafyadan.

Yıldırım’ın figürleri üzerindeki desenler de birer kimlik bildirisidir. Ancak Anguissola’nın açık ifadecilik dili yerine Yıldırım, daha katmanlı, daha müphem bir konuşmayı tercih eder. Figür ne tam anlamıyla görünür ne de tam anlamıyla gizlidir. Bu muğlaklık bir eksiklik değil, bilinçli bir estetik pozisyondur: modern bireyin kültürel, toplumsal ve duygusal katmanlar arasında var olmaya çalışmasının görsel karşılığı.

Tarihin büyük portre ressamları — Rembrandt’ın derin ışığından Velázquez’in saray sükúnine, Klimt’in altın süslemelerinden Frida Kahlo’nun iç acısına dek — her biri yüzde farklı bir gerçeği aradı. Esra Yıldırım bu köklü arayışa Anadolu’nun görsel belleğini ve çağdaş sanatın katmanlılığını taşıyarak katılır. Onun tuvalleri hem bir devam hem de bir kırılmadır. Ve belki de büyük sanatın tarih boyunca yaptığı tam da budur: Bir yanda geleneğin ağırlığını, diğer yanda özgün sorunun özgürlüğünü birlikte taşımak.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof.Dr. Duygu Aydın
Prof.Dr. Duygu Aydın
yazio
Sonsuz olasılıklara, gelişime ve dönüşüme inanır. Akademik olarak pazarlama iletişimi, tüketim ve yaratıcılık ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütür. Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanlarında danışmanlık ve eğitmenlikleri kapsayan yolculuğunu sürdürmektedir.
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