Acun, Takımı Hull City'i Vegas'a Götürmesi Hakkında Konuştu: "Uçağımı Veriyorum"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 19:41

Acun'un sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Sezon boyunca büyük bir mücadele veren Hull City, sonunda hayallerine kavuştu.

Futbolcuların Premier Lig'e çıkmaları durumunda ödüllendirileceği ve Acun'un yıldız isimleri Vegas'a götüreceği iddia edilmişti. 

Sky Sports News'e konuşan Acun, takımı Las Vegas gezisiyle ödüllendireceğini doğruladı!

Acun, Premier Lig'e yükselen takımı Hull City'i Las Vegas tatiliyle ödüllendiriyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Bu zaferin ardından açıklama yapan Acun, 'Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım.' dedi. Ilıcalı'nın zafer kesinleştikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü. 

Takımıyla gurur duyduğunu ve büyük bir mücadele verdiklerini her fırsatta dile getiren Acun, ayrıca takımını ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Maç öncesinde, Acun'un Hull City futbolcularını Las Vegas'a kutlamaya götüreceği iddia edilmişti.

Sky Sports News'e konuşan Acun, bu iddiaların doğru olduğunu, hatta takımına uçağını vereceğini söyledi. Acun, 'Uçağımı veriyorum. Hayatlarının en güzel anlarını yaşayacaklar. Uçağımla gidecekler ve çok eğlenecekler. Bunu hak ettiler.' dedi.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
