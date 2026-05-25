Acun, Takımı Hull City'i Vegas'a Götürmesi Hakkında Konuştu: "Uçağımı Veriyorum"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Bu zaferin ardından açıklama yapan Acun, 'Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım.' dedi. Ilıcalı'nın zafer kesinleştikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.

Takımıyla gurur duyduğunu ve büyük bir mücadele verdiklerini her fırsatta dile getiren Acun, ayrıca takımını ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Maç öncesinde, Acun'un Hull City futbolcularını Las Vegas'a kutlamaya götüreceği iddia edilmişti.

Sky Sports News'e konuşan Acun, bu iddiaların doğru olduğunu, hatta takımına uçağını vereceğini söyledi. Acun, 'Uçağımı veriyorum. Hayatlarının en güzel anlarını yaşayacaklar. Uçağımla gidecekler ve çok eğlenecekler. Bunu hak ettiler.' dedi.