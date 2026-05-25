article/comments
article/share
Haberler
Video
Kolombiya'da Gökyüzünde Görülen İlginç Cisim UFO Tartışmalarını Yeniden Başlattı

Kolombiya'da Gökyüzünde Görülen İlginç Cisim UFO Tartışmalarını Yeniden Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 09:58 Son Güncelleme: 25.05.2026 - 11:14

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medya platformları, her geçen gün akılalmaz iddialara ve insanı hayretler içerisinde bırakan gizemli görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gökyüzünde süzülen tanımlanamayan cisimler, her neslin ilgisini çekmeyi başaran ve üzerinde günlerce teoriler üretilen en popüler konuların başında geliyor. Bu tür sıra dışı anlar, insanoğlunun bilinmeyene olan merakını kamçılayarak dijital dünyada hızla yayılıyor ve milyonlarca insanı ekran başına kilitliyor.

Kolombiya'nın büyüleyici dağ manzarasına karşı bir restoranda bir araya gelen arkadaş grubunun, gökyüzünde fark ettikleri parlak nesneyi cep telefonlarıyla kaydettiği anlar sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kalabalık gruptakilerin şaşkınlık, korku ve heyecan dolu çığlıkları eşliğinde anbean kaydedilen görüntüler, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alarak dünya çapında viral hale geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerçekten UFO mu?

Gerçekten UFO mu?

Gökyüzünün derinliklerine bakıp 'Evrende yalnız mıyız?' sorusunu sormak, insanlık tarihinin en eski ve en köklü alışkanlıklarından biri. Tanımlanamayan uçan nesneler, yani UFO tartışmaları dijital çağın bir icadı değil; aksine her dönemde, her kültürde ve her coğrafyada kendine yer bulmuş zamansız bir fenomen. İnsanoğlunun bilinmeyene duyduğu bu evrensel merak, dönemlerin teknolojisine ve popüler kültürüne göre kabuk değiştirse de popülerliğini hiçbir zaman kaybetmedi.

Görüntülerde yer alan cismin kusursuz geometrik yapısı, havada asılı kalma şekli ve güneş ışığını yansıtma biçimi, izleyenlerin aklına ilk olarak 'Dünya dışı bir yaşam formu mu?' sorusunu getiriyor. Gruptaki insanların 'Şekil değiştirdi', 'Kendi etrafında dönüyor' diyerek heyecanlandığı ve dualar eşliğinde izlediği bu nesne, aslında modern havacılık ve eğlence sektörünün sıkça kullandığı yeni nesil teknolojilerden biri olabilir. 

Günümüzde özel etkinliklerde, festivallerde veya askeri testlerde kullanılan yüksek irtifa meteoroloji balonları, solar balonlar ve gelişmiş drone sistemleri, parıltılı yüzeyleri nedeniyle gökyüzünde tam olarak bu şekilde yabancı bir cisim izlenimi yaratıyor. Atmosferik akımlarla hareket eden bu nesneler, rüzgarın yön değiştirmesiyle kendi ekseninde dönerek ışığı farklı açılardan yansıttığı için izleyicilere şekil değiştiriyormuş gibi gelebiliyor. Kolombiya semalarında kaydedilen bu yeni gizem, insanoğlunun gökyüzüne her baktığında bilinmeyeni arama arzusunun ne kadar canlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Belki de gerçekten öyledir, kim bilir...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın