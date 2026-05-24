article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medya vs. Gerçek: Dağ Evinde Estetik Kahvaltı Videosu Çekerken Kahvaltı Yerle Bir Oldu

Sosyal Medya vs. Gerçek: Dağ Evinde Estetik Kahvaltı Videosu Çekerken Kahvaltı Yerle Bir Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 13:30

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güne harika bir manzara ve mükemmel bir kahvaltıyla başlamayı kim istemez? Hele ki Karadeniz'in o bulutların üzerindeki büyüleyici dağ evlerinden birindeyseniz, her şey rüya gibi görünebilir. Şehir hayatının stresinden kaçıp doğanın kalbinde huzur bulmak, temiz havayı ciğerlerine çekmek ve o eşsiz doğayı izlemek son yılların en popüler tatil trendlerinden biri. İnsanlar sırf bu anları deneyimlemek ve o anın estetik fotoğraflarını, videolarını sosyal medyada paylaşmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Fakat bazen kusursuz görünen o anların arkasında, her şeyi bir saniyede altüst eden görünmez kazalar saklanabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir dağ evi videosu, izleyenleri önce özendirdi, hemen ardından gerçek dünyaya döndürdü. Büyüleyici bir dağ manzarasına karşı, balkona kurulan bembeyaz yatağın içinde keyif yapmaya hazırlanan bir kadının, serpme kahvaltılıkların bir kaza sonucu balkona saçılmasıyla son bulan videosu dijital dünya ve gerçekler arasındaki farkı yeniden hatırlattı.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXPupTNDqCi/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada vs. gerçek hayat...

Sosyal medyada vs. gerçek hayat...

Sosyal medyada estetik ve kusursuz içerik üretme çabası bazen evdeki hesabın çarşıya uymamasıyla sonuçlanıyor. Videoda, ahşap ve otantik bir dağ evinin kapısı direkt olarak uçsuz bucaksız karlı dağ manzarasına açılıyor. Balkonda bembeyaz yatağın içinde, fondaki Karadeniz müziği eşliğinde manzaraya karşı kahvaltı yapma fikri teoride harika dursa da, pratikte işler bir anda sarpa sarıyor. Tam kadının yatakta arkasını dönüp yerleştiği esnada, yatağın hemen ucundaki dar korkuluklara dizilen o canım Karadeniz kahvaltılıkları dengesini kaybediyor. Tabaklar dolusu reçeller, zeytinler, peynirler ve o meşhur kahvaltılıklar bir anda bembeyaz yatağın ve balkonun üzerine dökülüp saçılıyor. O ana kadar her şeyin 'kusursuz' göründüğü video, bir saniyede her yerin batmasıyla tam bir temizlik krizine dönüşüyor. Sosyal medya kullanıcılarının 'kesin nazar değdi', 'estetik video çekeceğim diye her yeri batırmak' ve 'o yatak çarşafları nasıl temizlenecek' yorumlarıyla doldurduğu bu kaza, dijital dünyada kusursuz görünen hayatların arkasındaki o sakar ve samimi gerçekleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın