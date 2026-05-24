Sosyal Medya vs. Gerçek: Dağ Evinde Estetik Kahvaltı Videosu Çekerken Kahvaltı Yerle Bir Oldu

Güne harika bir manzara ve mükemmel bir kahvaltıyla başlamayı kim istemez? Hele ki Karadeniz'in o bulutların üzerindeki büyüleyici dağ evlerinden birindeyseniz, her şey rüya gibi görünebilir. Şehir hayatının stresinden kaçıp doğanın kalbinde huzur bulmak, temiz havayı ciğerlerine çekmek ve o eşsiz doğayı izlemek son yılların en popüler tatil trendlerinden biri. İnsanlar sırf bu anları deneyimlemek ve o anın estetik fotoğraflarını, videolarını sosyal medyada paylaşmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Fakat bazen kusursuz görünen o anların arkasında, her şeyi bir saniyede altüst eden görünmez kazalar saklanabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir dağ evi videosu, izleyenleri önce özendirdi, hemen ardından gerçek dünyaya döndürdü. Büyüleyici bir dağ manzarasına karşı, balkona kurulan bembeyaz yatağın içinde keyif yapmaya hazırlanan bir kadının, serpme kahvaltılıkların bir kaza sonucu balkona saçılmasıyla son bulan videosu dijital dünya ve gerçekler arasındaki farkı yeniden hatırlattı.

