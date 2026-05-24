Madagaskar'ı Gezen Bir Türk Bölgenin "En Zengin" Evini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 10:12

Kültürler arası bağ kurmak ve dünyadaki farklı yaşam biçimlerini anlamak her zaman insanoğlunun en büyük merak kaynaklarından biri olmuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanların hayat standartları, geçim kaynakları ve barınma koşulları batılı standartlardaki izleyiciler için şok edici gerçekleri barındırabiliyor. Özellikle Afrika'nın ve dünyanın en izole adalarından biri olan Madagaskar gibi bölgelerde, modern dünyanın sunduğu imkanlardan tamamen uzakta süren hayatlar her geçen gün dijital dünyanın dikkatini çekiyor. Sosyal medyanın küresel bir köye dönüşmesiyle birlikte, seyyahların bu bölgelerden yaptığı paylaşımlar izleyicilerde derin bir empati duygusu uyandırıyor.

'nerdesinbahar' isimli gezgin, Madagaskar'da bir kabilenin günlük yaşamını paylaştı. Bölgenin en zengin ve en fakir evini paylaşan gezgin, dünyanın bir ucundaki yaşamı gözler önüne sererken iki ev arasındaki 'fark' da uzun uzun düşündürdü.

Peki Madagaskar'daki günlük yaşam nasıl?

Madagaskar, muazzam biyoçeşitliliği ve eşsiz doğasıyla bilinse de ekonomik olarak dünyanın en zorlu şartlarına sahip ülkelerinden biridir. Adanın kırsal bölgelerinde yaşayan yerli halk, tamamen doğadan elde ettikleri malzemelerle inşa ettikleri hasır ve çamur evlerde hayatlarını sürdürüyor. Seyyahın 'zengin evi' olarak nitelendirdiği barınakta dikkat çeken en büyük detaylar, evin bölmelere ayrılmış olması, bir masanın bulunması ve içeride evcil hayvanların barınabilmesi oldu. Gelişmiş ülkelerdeki asgari yaşam standartlarının çok altındaki bu durum, aslında küresel gelir adaletsizliğinin ve coğrafi izolasyonun en somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kırsal Madagaskar yaşamında elektrik, şebeke suyu veya modern mutfak gereçleri lüksün de ötesinde, tamamen yabancı kavramlar. İnsanlar yemeklerini açık havada, taşların arasında yaktıkları odun ateşinin üzerinde, ilkel tencerelerle pişiriyorlar. Temiz suya erişim kilometrelerce yürümeyi gerektirirken, barınma alanları sert hava koşullarına karşı oldukça savunmasız bir yapı sergiliyor. Gezginlerin bu zorlu yaşam alanlarını dijital dünyaya taşırken kullandıkları 'ironik' dil, zaman zaman toplumsal hassasiyetler nedeniyle eleştirilse de, aslında dünyanın geri kalanında verilen hayatta kalma mücadelesine ışık tutması açısından büyük bir önem taşıyor. Küreselleşen dünyada bir tarafta dijital lüks yaşanırken, diğer tarafta sadece bir hasır çatı altında akşamı etmeye çalışan insanların varlığı, modern insanın tüketim çılgınlığını ve hayat algısını sorgulatacak cinsten bir gerçeklik sunuyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
