Diyetteyken Hamburger Yenilir mi? Diyetisyen Elifnur Erşahin Açıkladı

Diyetisyen Elifnur Erşahin TikTok hesabından yaptığı paylaşımda danışanların ve kilo verme sürecinde olan kişilerin en çok sorduğu yiyecekleri sıraladı. Erşahin, şunları dedi:

'Pikan Cevizli Karışım: Pikan cevizli olan bu saçma şeyi lütfen yeme derim. Çünkü hepsinin tadı birbirine karışmıştır ve bayatlamıştır. Vizyoner bir şey olması açısından bunu yememeni... yani yemeni istemem yani. Saçma bir şey olduğu için yemeni istemem.

Kızarmış Tavuk: Pişirme yöntemleri bence çok değerli bizler için. Asla şey gibi bir yerde değilim bu arada, hani 'almayınız' gibi bir yerde değilim ama kızartma gerçekten yersiz, çok yağ. Eğer pişirme yöntemi iyileştirilebilirse, dışarıda böyle bir şey... Bir de hijyen, temizlik koşulları... Can danışanım seni çok seviyorum, afiyet olsun. Canın tabii ki çekerse yiyebilirsin, asla karışmam ama bence 8.

Hamburger: Şimdi, hamburgerin iyisi var kötüsü var. Mesela hamburgeri nasıl yediğin tabii ki önemli. Miktarı ve içerisindeki makrolar, karbonhidrat-protein oranı çok çok önemli. Dışarıda bence yiyeceğin şeylerden bir tanesi. Lütfen tüketiyorken yanına patates kızartması gelmesin, çok memnun olurum. Evde airfryerda tabii ki patates yapabilirsin, yağsız patates tabii ki de yapabilirsin. Ve içerisine koyduğun mayonez ve soslar en azından... geldikçe çok olmasın çünkü asıl kaloriyi arttıran şey onlardır derim ve afiyet olsun derim.

Çilekli Pasta: Can danışanım lütfen güzel bir pasta yer misin derim, bu ne biçim bir fotoğraf derim. Gerçekten volcano gibi... Böyle full krem şanti olan bir pasta yememelisin can danışanım, güzel bir pasta yemelisin. Ama daha kötüsü olacağı için 7'ye koyuyorum.

Dondurma: Yediğin dondurma unicorn... Bu renkli dondurmayı... Normal bir dondurma olarak düşünmek istiyorum. Normal bir dondurma olarak düşünüp sağlıklı dondurma da yapabiliriz, güzel dondurmalar da olabilir ama şimdi diğerlerini kendi görseliyle kıyasladık ya, daha kötü şeyler gelebilir, 5.'

Çikolatalı Kurabiye: Afiyet olsun, ben de çikolatalı cookieyi çok severim. Fakat bunun yani çok fazla tereyağı ile yapılabiliyor, bu yayvanlık da zaten oradan geliyor bu kadar yayılabilmesi. Afiyet olsun, ama bu porsiyon kontrolüne gerçekten dikkat ederek yenilmesi gereken bir şey. Enerji kısıtlamalı bir diyet yapıyorsak şayet, yoksa afiyet, bal olsun danışanım.

Pizza: Pizza vardır, pizza vardır. En güzelini ye can danışanım. Gerçekten o soğuk, saçma sapan bir pizzayı yeme. Git, yiyorsan gerçekten en güzelini ye. Zevk alarak ye. Afiyet olsun, bal olsun. 4'e koyacağım çünkü patlamış mısırı gördüm, onu 2'ye koyacağım.

Noodle / Hazır Paket Makarna: Yani, can danışanım umarım yurtta kalmıyorsundur. Yurtta kalmayıp da bunu yine de yiyorsan, yani ne olursa olsun yine gel, kabulümsün.

Patates Kızartması: Eğer bu kızartmaysa... Ama zaten pizza seçeneğim yok. Eğer kızartmaysa diye düşünerekten zaten 6.

Patlamış Mısır: İyi gidiyoruz bence. Harika. O kadar da kötü değil.'