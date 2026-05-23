article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın Tanımadığı Ülke Transdinyester'da Yaşayan Bir Türk Ülkedeki Market Fiyatlarını Gösterdi

Dünyanın Tanımadığı Ülke Transdinyester'da Yaşayan Bir Türk Ülkedeki Market Fiyatlarını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 17:35 Son Güncelleme: 23.05.2026 - 19:35

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Moldova ile Ukrayna arasında sıkışıp kalmış, kendi parasını basan, kendi ordusu ve bayrağı olan ama haritalarda resmi olarak yer almayan Transdinyester, tam anlamıyla bir zaman kapsülü. Sovyetler Birliği’nin ruhunu caddelerinde, binalarında ve günlük yaşamın her detayında hissettiren bu gizemli bölge, dış dünyadan izole yapısıyla seyahatseverlerin ve araştırmacıların her zaman odağında yer alıyor. Ülkeye adım attığınızda sizi karşılayan o retro hava, market raflarına girdiğinizde yerini şaşırtıcı bir ekonomik gerçekliğe bırakıyor.

Transdinyester’de yaşayan 'gorkemkamarii' isimli içerik üreticisi, ülkenin en büyük market zincirine girerek temel gıda ürünlerinin fiyatlarını tek tek paylaştı. Ruble ile Türk Lirası arasındaki kur farkını güncel olarak ekrana yansıtan içerik üreticisinin bu piyasa turu, özellikle bu gizemli ülkenin yaşam maliyetlerini merak eden kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü

Kaynak: https://www.instagram.com/gorkemkamar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, dünyanın resmi olarak tanımadığı bu topraklarda mutfak masrafı ne kadar tutuyor?

Peki, dünyanın resmi olarak tanımadığı bu topraklarda mutfak masrafı ne kadar tutuyor?

Market zincirindeki peynirlerden süt ürünlerine, füme etlerden temel mutfak malzemelerine kadar her kalemde fiyatlar aslında bölgenin sosyo-ekonomik yapısını doğrudan özetliyor. Kilogram fiyatı 130 ruble ile 190 ruble arasında değişen sarı peynirler, ciddiyetini koruyan nötr tonlardaki ambalajlarıyla reyonlarda yer alıyor. 10’lu yumurtanın 35 ruble, yarım litre sütün ise 8,80 ruble olduğu bu pazarda, mutfağın olmazsa olmazı ayçiçek yağının litresi 46 rubleye alıcı buluyor. Rus kültürünün vazgeçilmezi olan ekşi krema benzeri 'Smetana' ambalajları ise yağ oranına göre 20 ile 30 ruble arasında raflara dizilmiş durumda. Yoğurt reyonuna geldiğinizde ise kültürel bir çeşitlilik göze çarpıyor; Bulgar yoğurdu 14,20 ruble iken, reyon komşusu Türk yoğurdu 17,50 ruble etiket fiyatıyla dikkat çekiyor. 

Elbette videonun ardından Türkiye ile kıyaslamalar da yapıldı. Transdinyester’de 2 kg un 63,48 TL ile Türkiye fiyatlarına yakın seyrediyor. Ancak ambalajlı sütün litresi (46 TL) ve özellikle ayçiçek yağının litresi (121,68 TL) Türkiye piyasasının neredeyse iki katına ulaşıyor. İzole ülkedeki lojistik sıkıntılar sıvı yağ ve yumurta gibi temel reyonlarda maliyetleri Türkiye'ye kıyasla ciddi oranda yükseltiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın