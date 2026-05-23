Dünyanın Tanımadığı Ülke Transdinyester'da Yaşayan Bir Türk Ülkedeki Market Fiyatlarını Gösterdi

Moldova ile Ukrayna arasında sıkışıp kalmış, kendi parasını basan, kendi ordusu ve bayrağı olan ama haritalarda resmi olarak yer almayan Transdinyester, tam anlamıyla bir zaman kapsülü. Sovyetler Birliği’nin ruhunu caddelerinde, binalarında ve günlük yaşamın her detayında hissettiren bu gizemli bölge, dış dünyadan izole yapısıyla seyahatseverlerin ve araştırmacıların her zaman odağında yer alıyor. Ülkeye adım attığınızda sizi karşılayan o retro hava, market raflarına girdiğinizde yerini şaşırtıcı bir ekonomik gerçekliğe bırakıyor.

Transdinyester’de yaşayan 'gorkemkamarii' isimli içerik üreticisi, ülkenin en büyük market zincirine girerek temel gıda ürünlerinin fiyatlarını tek tek paylaştı. Ruble ile Türk Lirası arasındaki kur farkını güncel olarak ekrana yansıtan içerik üreticisinin bu piyasa turu, özellikle bu gizemli ülkenin yaşam maliyetlerini merak eden kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü