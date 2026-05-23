İstanbul Tarlabaşı Tarihi Dönüşümü: Geçmişten Günümüze Tarlabaşı'nda Yaşayan Azınlıkların Gerçek Öyküsü

İstanbul’un kalbinde, Taksim’in hemen yanı başında yer alan Tarlabaşı, yıllardır kendine has kaotik dokusu, çok kültürlü yapısı ve toplumsal hafızadaki farklı yeriyle dikkat çeker. Sokaklarında yürürken her köşe başında başka bir hikayeye, farklı bir yaşam mücadelesine tanıklık etmek mümkündür. Burası, toplumun ana akım alanlarında kendine yer bulmakta zorlanan pek çok farklı kesimin, dezavantajlı grupların ve göçmenlerin bir şekilde kök saldığı, birbirine tutunarak hayatta kaldığı bir sığınak işlevi görür. Kentin en merkezi yerinde olup da bu kadar izole ve kendine özgü bir yaşam alanı geliştirebilmiş başka bir mahalle bulmak oldukça zordur.

'sosyotarihten' isimli içerik üreticisi tarihsel süreç boyunca büyük kırılmalar yaşayan bu köklü mahallenin sosyolojik evrimini, azınlıkların yaşam alanına dönüşme hikayesini, bölgenin tarihsel gelişimini kronolojik verilerle mercek altına aldı. 19. ve 20. yüzyıllardaki ilk yapılanma döneminden başlayarak günümüzün kozmopolit ve marjinal yapısına ulaşan süreci, kentsel hafıza ve göç politikaları üzerinden yalın bir dille aktardı.