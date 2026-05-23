Haberler
Yaşam
Ne Vantilatör, Ne Klima: Aşırı Sıcaklarda Evi Serinletmenin 6 Maliyetsiz Yöntemi Açıklandı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 16:15
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yükselen sıcaklıklar, evlerde yaşamı ve gece uykularını kabusa dönüştürebiliyor. Enerji ve dekorasyon uzmanları, pahalı soğutma cihazlarına servet ödemek yerine, doğru stratejilerle evleri tamamen ücretsiz ya da çok düşük maliyetlerle serin tutmanın altın kurallarını açıkladı.

Sıcak hava dalgaları günlük işleri yapmayı zorlaştırırken, bunaltıcı geceler de uykusuz ve sinirli günlerin habercisi oluyor.

Birçok kişi çareyi klima veya vantilatör almakta bulsa da artan enerji maliyetleri ve yüksek faturalar geri adım attırıyor. Enerji uzmanları ve sektör profesyonelleri, evde doğru hava akımı ve basit dekorasyon değişiklikleriyle serin kalmanın 12 dahice yolunu paylaştı.

Uzman Greig Millar, evleri serin tutarken akılda tutulması gereken 3 temel kuralı şöyle özetliyor: 'İçeri sadece soğuk hava girsin, sıcak hava dışarıda kalsın ve güneş ışınlarının pencerelere çarpmasıyla oluşan ısıyı sınırlayın.'

İşte evinizi serin bir vahaya dönüştürecek o yöntemler:

1. Perdeleri Kapatın ve Güneşi Engelleyin

Evin ısınmasını önlemenin en hızlı yolu güneş ışığını daha içeri girmeden kesmektir. En sıcak saatlerde perdeleri çekmek, panjurları ve pencereleri kapalı tutmak evin sıcak havayla dolmasını önler. Güneş battıktan sonra ise temiz ve serin havanın içeri girmesine izin verilmelidir.

2. Çapraz Hava Akımı (Çapraz Esinti) Oluşturun

Evin zıt uçlarında veya karşılıklı duvarlarındaki pencereleri aynı anda açmak, içeride doğal bir esinti yaratır. Uzmanlar, pencerelerin gece açılıp gündüz kapatılması durumunda, gece giren serin havanın gündüz içeri hapsedilebileceğini belirtiyor.

3. Ampullerinizi LED ile Değiştirin

Geleneksel sarı ampuller enerjilerinin büyük kısmını ışık yerine ısı olarak yayar. Sıcak bir odada ek ısı üreten bu ampulleri LED alternatifleriyle değiştirmek hem odayı serin tutar hem de faturayı düşürür

4. Cihazlardan Kaynaklanan Isıyı Azaltın

Ocaklar, televizyonlar, fırınlar ve saç kurutma makineleri evdeki sıcaklığı artırır. Fırın kullanımını günün en sıcak saatlerinin dışına kaydırmak ve saçları kurutma makinesi yerine doğal yöntemlerle kurumaya bırakmak ev içi ısıyı dengeler.

5. Zeminleri ve Kumaşları Doğru Seçin

  • Ahşap ve Fayans Gücü: Sık dokulu halılar kışın sıcak tutsa da yazın ısıyı emerek evi bunaltır. Ahşap, taş veya porselen zeminler yazın serin kalır.

  • Açık Renk Duvarlar: Beyaz, krem ve pastel tonlar ışığı yansıtarak ısı emilimini azaltır.

  • Nefes Alan Kumaşlar: Ev tekstilinde ve mobilya döşemelerinde %100 doğal keten ve pamuk kumaşlar kullanmak aşırı ısınmayı önler.

Vantilatör Kullananlar İçin "Buz" Hilesi

Vantilatörler havayı aslında soğutmaz, sadece hava akış hızını artırır. Cihazdan maksimum verim almak için vantilatörün önüne bir kase buz veya donmuş su şişesi koyabilirsiniz. Ayrıca ısı yükseldiği için vantilatörü zemin kata yerleştirip yukarı ve dış duvara doğru açıyla konumlandırmak, soğuk havayı odaya geri yansıtacaktır.

6. Dışarıdan Önlem Alın: Tente ve Yalıtım

  • Tente Sistemleri: Yapılan araştırmalara göre, pencere örtüsü olmadığında güneş ısısının %61'i içeri sızarken, dışarıya takılan bir tente bu oranı %10'a kadar düşürüyor. Tenteler ayrıca mobilyaların UV ışınlarından solmasını engelliyor.

  • Şaşırtıcı Çözüm: Yalıtım: Ev yalıtımı sadece kışın korumaz. İyi bir yalıtım, duvarlardan geçen ısı transferini çift yönlü kestiği için yazın da sıcak havanın içeri girmesini engeller.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
