Günde 170 Bin Arabanın Geçtiği Otoyolu Yıkıp Dere Yaptılar

Ülkenin sanayileşme sembolü olan bir geçmişten gelen Lee, görev süresi başlar başlamaz Asya'nın en cesur kentsel kararlarından birini açıkladı: Otoyol yıkılacak, dere geri gelecekti. Projeyi bir sel tahliye kanalı ve sürdürülebilir kalkınma hamlesi olarak dünyaya pazarlayan Lee, bu başarının ardından ilerleyen yıllarda Güney Kore Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaktı.

Temmuz 2003'te başlayan yıkım çalışmaları, Seul'ün en işlek finans merkezini devasa bir şantiyeye çevirdi. Şehir planlamacıları, on yıllar boyunca birikmiş elektrik, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon ağlarının ortasında yürütülen bu operasyonu 'çalışan bir vücutta kalp ameliyatı yapmaya' benzetti.