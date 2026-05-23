Bir İçerik Üreticisi Japonya Sokaklarında Yapılan Beyaz Çorap Testini Antalya'da Yaptı

Şehirlerin temizlik standartları genellikle belediye raporları ve istatistiklerle ölçülür ancak bir şehrin gerçek temizliğini anlamanın en dürüst yolu, sokakları çıplak ayakla ya da daha fenası bembeyaz çoraplarla arşınlamaktır. Genellikle Tokyo sokaklarında görmeye alışık olduğumuz, adeta bal dök yala imajını test eden meşhur 'beyaz çorapla sokakta yürüme' akımı bu kez Türkiye'ye taşındı. Turizmin göz bebeği Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlarken sokaklarının hijyen kalitesi de bu zorlu Uzak Doğu testinden geçti. Kalabalık meydanlar, yürüyüş yolları ve yoğun insan trafiğine sahip caddeler gün içinde ne kadar kirleniyor?

Sosyal medyada içerikler üreten bir fenomen, Japonya sokaklarındaki o meşhur meydan okumayı Antalya’nın en işlek caddelerinde gerçekleştirdi. Ayağına giydiği yepyeni, bembeyaz çoraplarla ayakkabılarını eline alarak şehrin en yoğun insan trafiğine sahip sokaklarında kronometreyi açıp yürümeye başladı. Antalya’nın kalbinde, tramvay yollarının ve dükkanların sıralandığı o devasa kalabalığın ortasında yapılan bu yürüyüşün ardından ortaya çıkan sonuçlar kısa sürede büyük etkileşim topladı.

Kaynak