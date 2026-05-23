Bir İçerik Üreticisi Japonya Sokaklarında Yapılan Beyaz Çorap Testini Antalya'da Yaptı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 14:32

Şehirlerin temizlik standartları genellikle belediye raporları ve istatistiklerle ölçülür ancak bir şehrin gerçek temizliğini anlamanın en dürüst yolu, sokakları çıplak ayakla ya da daha fenası bembeyaz çoraplarla arşınlamaktır. Genellikle Tokyo sokaklarında görmeye alışık olduğumuz, adeta bal dök yala imajını test eden meşhur 'beyaz çorapla sokakta yürüme' akımı bu kez Türkiye'ye taşındı. Turizmin göz bebeği Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlarken sokaklarının hijyen kalitesi de bu zorlu Uzak Doğu testinden geçti. Kalabalık meydanlar, yürüyüş yolları ve yoğun insan trafiğine sahip caddeler gün içinde ne kadar kirleniyor?

Sosyal medyada içerikler üreten bir fenomen, Japonya sokaklarındaki o meşhur meydan okumayı Antalya’nın en işlek caddelerinde gerçekleştirdi. Ayağına giydiği yepyeni, bembeyaz çoraplarla ayakkabılarını eline alarak şehrin en yoğun insan trafiğine sahip sokaklarında kronometreyi açıp yürümeye başladı. Antalya’nın kalbinde, tramvay yollarının ve dükkanların sıralandığı o devasa kalabalığın ortasında yapılan bu yürüyüşün ardından ortaya çıkan sonuçlar kısa sürede büyük etkileşim topladı.

Sonuç pek de kötü değil!

Yürüyüşün rotası özellikle yaya sirkülasyonunun en tepede olduğu merkezi caddeler ve meydanlar olarak seçildi. Deney bittiğinde merdivenlere oturup çoraplarının altını kontrol eden fenomen, aslında o kadar da kötü olmayan bir manzarayla karşılaştı. Fakat sonuç yine de Japonya'daki gibi değildi.  

Japonya’nın kusursuz temizliği, gelişmiş bir teknolojiden ziyade köklü bir hayat felsefesine dayanıyor. Hijyen bilinci okulda başlar; çocuklara küçük yaştan itibaren sınıfları ve tuvaletleri bizzat temizleme sorumluluğu aşılanıyor. 1995 yılındaki metro saldırılarının ardından sokaklardan çöp kutuları kaldırılmış. Bu durum halkta 'kendi çöpünü evine götürme' alışkanlığını kalıcı hale getirmiş. Yolda yürürken bir şeyler yiyip içmenin ayıp sayılması sokak lekelerini önlüyor. Ayrıca Şintoizm ve Zen Budizmi inançları kir ile kötülüğü bağdaştırdığından, çevre temizliği toplumsal bir ibadet ve ahlak görevi olarak kabul ediliyor. Toplumun ortak kararlılığı sayesinde sokaklar, bireysel sorumluluk ve derin bir saygıyla adeta her an korunan tertemiz ortak alanlara dönüşüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
