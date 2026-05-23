Psikologlara Göre Kaygıyı Azaltmanın 10 Etkili Yolu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 14:20
Günümüz dünyasında kaygı (anksiyete) ve moral bozukluğu, adeta modern bir salgın gibi sessizce yayılıyor. Araştırmalar, yetişkinlerin çok büyük bir kısmının hayatının bir döneminde klinik düzeyde kaygı veya depresyon belirtileri gösterdiğini kanıtlıyor. Ancak tıp ve psikoloji dünyası, bu durumun bir 'kader' olmadığını; doğru zihinsel araçlarla beynin yeniden yapılandırılabileceğini vurguluyor.

İşte bilimsel yaklaşımlar ile kronik stres ve kaygıyı azaltmada 10 etkili yöntem...

1. Duygusal Acıyı Bastırmayın, Kabul Edin

Zihninizin çalkantılı dönemleri olması doğaldır. Duyguları bastırmak fiziksel hastalıklara (göğüs enfeksiyonları, kronik ağrılar) yol açabilir. Duygularınızı adlandırın, ağlamaktan çekinmeyin ve hislerinizi bir günlüğe ya da ses kaydına dökerek dışarı çıkarın.

2. "Çalışma Belleğini" Dikkat Dağıtarak Meşgul Edin

İnsan beyni bir bilgisayar gibidir ve sınırlı bir 'çalışma belleğine' (RAM) sahiptir. Yoğun egzersiz yapmak, müzikle uğraşmak, doğada yürümek veya komik bir video izlemek gibi dikkat dağıtıcı unsurlar beyni meşgul tutar. Bellek bunlarla dolduğunda, anksiyete ve depresyona yer kalmaz.

3. Değiştirilemeyecek Şeylere Direnmeyi Bırakın

Suya atılan bir taş gölü kıramaz çünkü su esnektir; ancak buz kırılgandır. Hayatta değiştiremeyeceğiniz katı durumlara (esnek olmayan bir patron, geçmiş hatalar) direnmek sizi hasta eder. Olumsuz bir düşünce geldiğinde onunla kavga etmek yerine derin nefes alarak sadece varlığını fark edin ve geçmesine izin verin.

4. İçinizdeki "Zorbayı" Susturun ve Kendinizi Besleyin

Kaygı ve depresyon, sürekli içeriden bizi eleştiren birer zorbaya benzer. Öz eleştiri dozunuz arttığında, kendinize ait olumlu özelliklerin (örneğin; şefkatli olmak, iyi dinlemek) bir listesini yapın ve bu özelliklerinizi sergilediğiniz geçmiş başarılarınızı yazarak kendinizi ödüllendirin.

5. Sosyalleşin

Bir göl, çevresindeki akarsular kesilirse kurur. Sizi anlayan insanlarla, destek gruplarıyla veya profesyonellerle iletişime geçin. Unutmayın; beynimiz durağan değildir, yaşımız ne olursa olsun yeni sinirsel bağlar (nöroplastisite) kurarak daha sakin bir insana dönüşebilir.

6. İçinizdeki Çocuğun Ebeveyni Olun

Yürümeyi öğrenirken defalarca düşen bir bebeğe nasıl şefkatle yaklaşıyorsanız, hata yaptığınızda içinizdeki çocuğa da aynı sevgiyle yaklaşın. Çocukken çok fazla eleştiri almış olsanız bile, yetişkinlikte kendi kendinizle konuşma dilinizi bilinçli olarak sevgiye dönüştürün.

7. İlk Çarpık Düşüncenizi Hemen Satın Almayın

Kaygılı anlarda düşünceler manipüle edilmeye ve abartılmaya müsaittir. Biri size kaba davrandığında ilk düşünceniz 'Benden nefret ediyor' olabilir; oysa bu durum tamamen onun hayatındaki bir stresle ilgili olabilir. İlk düşüncenin mutlak gerçek olmadığını fark etmek zihni hafifletir.

8. Fiziksel Sağlığınızı İyileştirin (Egzersiz Efekti)

Gölün temiz kalması için alt ve üst katmanlarının sürekli karışması gerekir; yani hareket şarttır. Bol sebzeli, işlenmemiş gıdalardan oluşan beslenme düzeni ve düzenli yapılan yoğun egzersizler, klinik araştırmalara göre depresyon ve anksiyeteye karşı en güçlü ilaç kadar etkilidir.

9. Zihinsel "Akış" (Flow) Yakalayın

Su akışı durursa göl çürür. Beceri düzeyiniz ile yaptığınız işin zorluğunun kusursuz bir şekilde eşleştiği, zamanı unuttuğunuz o 'akış' halini keşfedin. Bu resim yapmak, enstrüman çalmak, kod yazmak veya karmaşık bir bulmaca çözmek olabilir. Akış, zihne derin bir meditasyon etkisi sağlar.

7. Devasa Sorunları Mikro Adımlara Bölün

Büyük krizler zihni felç eder. Önünüzdeki sorundan çözülmesi en kolay olan parçayı seçin, basit bir sonraki adımı belirleyin ve o adımı atın. Hayat, her seferinde sadece 'bir sonraki küçük adımı' atmaktan ibarettir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
