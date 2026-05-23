Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlgilendiği Vedat Muriqi, Barcelona'nın Transfer Listesinde

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 14:08
Barcelona, yeni sezon öncesi golcü transferi için Vedat Muriqi’yi gündemine aldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Katalan ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski’nin yerini doldurmak için alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Flick, Lewa'nın boşluğunu onla dolduracak.

Hansi Flick’in, hava toplarındaki etkisi, fizik gücü ve mücadeleci oyun yapısı nedeniyle Vedat Muriqi transferine olumlu baktığı belirtildi.

Mallorca forması giyen deneyimli golcünün bu sezon sergilediği performansın da Barcelona yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi de var.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de 32 yaşındaki golcü Vedat Muriqi’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bilindiği üzere sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde Muriqi transferi için girişimde bulunmuş ancak Mallorca yönetimi bu transfere izin vermemişti.

Real Mallorca’nın La Liga’da küme düşmesinin ardından Vedat Muriqi’nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kosovalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 20 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
