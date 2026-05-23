Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlgilendiği Vedat Muriqi, Barcelona'nın Transfer Listesinde

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de 32 yaşındaki golcü Vedat Muriqi’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bilindiği üzere sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde Muriqi transferi için girişimde bulunmuş ancak Mallorca yönetimi bu transfere izin vermemişti.

Real Mallorca’nın La Liga’da küme düşmesinin ardından Vedat Muriqi’nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kosovalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 20 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.