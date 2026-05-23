Emlak Vergisinin İlk Taksidinin Son Günü İçin Tarih Yaklaştı: 1 Haziran Son Tarih

Emlak vergisi borçları, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital hizmet ekranları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise belediye veznelerinden, belediyelerin resmi internet sitelerinden ya da banka kanalları üzerinden EFT, havale ve kredi kartı yöntemiyle yapılabiliyor. Dijital sistemi e-Devlet üzerinden aktif olmayan belediyelerde ise işlemlerin doğrudan ilgili belediyenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Öte yandan, 2026 yılı için güncellenen taşınmaz rayiç bedelleri nedeniyle mükelleflerin bu yıl geçen yıla kıyasla daha yüksek emlak vergisi ödemeleriyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.