Emlak Vergisinin İlk Taksidinin Son Günü İçin Tarih Yaklaştı: 1 Haziran Son Tarih

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 13:00
Emlak vergisinde ilk taksit ödeme dönemi için geri sayım başladı. Mülk sahiplerinin, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini son güne bırakmamaları gerekiyor. 1 Haziran’a kadar ödeme yapılmaması halinde borçlara gecikme zammı uygulanacak.

Ödeme yapmayanlar için son tarih 1 Haziran...

Taşınmaz sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde 2026 yılı ilk taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Vatandaşların gecikme cezasıyla karşılaşmamak için ödemelerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Mükelleflerin, gecikme faizi uygulanmaması için ilk taksit ödemelerini en geç 1 Haziran 2026 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Dileyen vatandaşlar bu süre içerisinde verginin tamamını tek seferde de ödeyebiliyor. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştirilecek.

Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödeme süreci devam ediyor. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin 2026 yılına ait ilk taksit dönemi mart ayında başlamıştı.

Ödemeler nereden yapılacak?

Emlak vergisi borçları, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital hizmet ekranları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise belediye veznelerinden, belediyelerin resmi internet sitelerinden ya da banka kanalları üzerinden EFT, havale ve kredi kartı yöntemiyle yapılabiliyor. Dijital sistemi e-Devlet üzerinden aktif olmayan belediyelerde ise işlemlerin doğrudan ilgili belediyenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Öte yandan, 2026 yılı için güncellenen taşınmaz rayiç bedelleri nedeniyle mükelleflerin bu yıl geçen yıla kıyasla daha yüksek emlak vergisi ödemeleriyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Kimler muaf olacak?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olan; herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar, emekliler, dul ve yetimler, gaziler ile engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak birden fazla taşınmaza sahip olan ya da farklı konutlarda hissesi bulunan kişiler, toplam metrekare düşük olsa bile bu muafiyetten yararlanamıyor ve emlak vergisi ödemekle yükümlü oluyor. Sadece tamamen yıkılmış ve kullanılamaz durumdaki harabe yapılar bu uygulamanın dışında değerlendiriliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
