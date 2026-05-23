Dünya Sağlık Örgütü'nden Endişelendiren Rapor: 1.2 Milyar Kişinin Ruh Sağlığı Bozuk

Etkili bilim dergilerinden The Lancet'te yayınlanan yeni bir araştırma dünyada ruh sağlığı bozuklarının aşırı derecede arttığını ortaya koydu. Buna göre, 1.2 milyar kişi bir ruhsal bozukluk ve sorunla yaşıyor. Araştırmacılar, vaka sayısının 1990'dan bu yana yüzde 95.5 arttığını tespit etti.

En büyük artışlar kaygı ve depresyonda kaydedildi ve bu durum 2023'te en yaygın ruhsal bozukluklar arasına da girdi. Çalışmada, depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, şizofreni, otizm, DEHB, anoreksiya ve bulimia dahil olmak üzere 12 ruhsal bozukluk 21 bölge, 204 ülke incelendi.