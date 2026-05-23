Dünya Sağlık Örgütü'nden Endişelendiren Rapor: 1.2 Milyar Kişinin Ruh Sağlığı Bozuk

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 12:30
Dünyada ruh sağlığı alarmı. The Lancet’te yayımlanan araştırmaya göre ruh sağlığı bozuk olan kişi sayısı 1,2 milyara ulaştı. Her 8 kişiden biri sorun yaşıyor. Orta yaş en büyük hasta grubu iken şimdi 15-19 yaş grubu oldu.

Araştırma 204 ülkede yapıldı.

Etkili bilim dergilerinden The Lancet'te yayınlanan yeni bir araştırma dünyada ruh sağlığı bozuklarının aşırı derecede arttığını ortaya koydu. Buna göre, 1.2 milyar kişi bir ruhsal bozukluk ve sorunla yaşıyor. Araştırmacılar, vaka sayısının 1990'dan bu yana yüzde 95.5 arttığını tespit etti.

En büyük artışlar kaygı ve depresyonda kaydedildi ve bu durum 2023'te en yaygın ruhsal bozukluklar arasına da girdi. Çalışmada, depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, şizofreni, otizm, DEHB, anoreksiya ve bulimia dahil olmak üzere 12 ruhsal bozukluk 21 bölge, 204 ülke incelendi.

Araştırmaya göre, 1990 yılından bu yana anksiyete vakaları yüzde 158, depresyon vakaları ise yüzde 131 oranında arttı. Anoreksiya, bulimia ve şizofreni diğer rahatsızlıklara kıyasla daha az yaygın olsa da, yaklaşık 4 milyon anoreksiya vakası, 14 milyon bulimia vakası ve 26 milyon şizofreni vakası olduğu tahmin ediliyor.

Çalışma ayrıca, zihinsel bozuklukların çoğunun kadınlarda daha yaygın olduğunu, otizm, DEHB ve bazı davranış bozukluklarının ise erkeklerde daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, COVID-19 pandemisinin küresel ruh sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

Çalışmada pandemi döneminde artan kaygı ve depresyon vakalarındaki yükselişin halen pandemi öncesi seviyelere dönmediği belirtildi.

En endişe verici bulgulardan biri, ruhsal sorunların gençleri giderek daha fazla etkilemesi oldu.

Küresel araştırmanın tarihinde ilk kez 15-19 yaş grubu en çok etkilenen grup olarak öne çıktı. Daha önce en büyük risk grubunu orta yaşlı bireyler oluşturuyordu. Araştırmacılar, bu yaş döneminin beyin gelişimi ve sosyal becerilerin şekillenmesi açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekerken, genç yaşta ortaya çıkan ruhsal sorunların uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Artışın nedenleri arasında ekonomik güvensizlik, travmalar, savaşlar ve siyasi çatışmaların öne çıktığı belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca, ruh sağlığı hizmetlerinin artan vaka sayılarıyla aynı hızda büyümediğine dikkat çekti. Ruh sağlığının korunması açısından dengeli beslenme, fiziksel aktivite, kaliteli uyku, güçlü sosyal ilişkiler, hobiler ve iş-yaşam dengesinin önemine vurgu yapıldı.

Çalışmada, 1990 ile 2023 yılları arasında 21 bölge ve 204 ülkeye ait veriler incelendi.

• Ekonomik güvensizlik

• Yoksulluk, artan eşitsizlik

• Travma

• Savaşlar ve siyasi çatışmalar

• Sağlık hizmetlerine erişim eksikliği

• Aile içi şiddet

• Ayrımcılık, sosyal izolasyon

Gıda güvensizliği

• Beden imajı sorunları

• Çevresel tehditler

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
