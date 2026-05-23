article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteorolojiden 42 İle Sarı Kodlu Uyarı Geldi: İstanbul İçin Alarm Verildi

Meteorolojiden 42 İle Sarı Kodlu Uyarı Geldi: İstanbul İçin Alarm Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 10:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkenin yarısı için uyarı yapıldı.

Ülkenin yarısı için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa’nın güneyi ile Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması istendi. Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hangi illere hangi uyarı yapıldı?

Hangi illere hangi uyarı yapıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle Ege Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa’nın güneyi ile Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller ise Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Karabük ve Osmaniye oldu.

Üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak?

Üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 22°C

Çok bulutlu, gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir 24°C

Çok bulutlu havanın etkili olacağı kentte, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 19°C

Başkentte çok bulutlu bir hava beklenirken, gün içerisinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın