Meteorolojiden 42 İle Sarı Kodlu Uyarı Geldi: İstanbul İçin Alarm Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa’nın güneyi ile Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması istendi. Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.