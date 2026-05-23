Lider Ruhu Olan Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

Elif Nur Çamurcu
23.05.2026 - 11:01
Her çocuğun içinde ayrı bir ışık vardır. Kimileri sakin olur ve gözlem yapmayı sever, kimileri ise dik başlı olup fikirlerini net bir şekilde ifade eder. Bunların arasında lider ruhlu çocuklar da bulunur! Sorumluluktan kaçmayan, iletişimi kolayca kuran ve özgüvenli olan bu çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Hadi, birlikte bakalım!

1. Fikirlerini özgür bir şekilde söylemesine izin verin.

Lider ruhlu çocukların zihni nettir, karmaşa olmaz. Üstelik bunları ifade etmekten de kaçınmazlar. Bu yüzden susturulmamalı ya da fikirleri küçümsenmemelidir. Eğer kısıtlayıcı bir yaklaşım gösterirseniz çocuk kendisini geri çekmeye başlayabilir. 

Düşüncelerini dikkatli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Bu düşünceler size küçük ya da tam oturmamış gibi gelebilir. Ama bir çocuk için çok değerlidir! Kendilerini rahat bir şekilde ifade edebildiklerinde özgüvenli bir yetişkin olabilirler.

2. Sorumluluk almak istediklerinde destekleyin.

Lider ruhlu olduklarını gösteren en önemli özelliklerden biri sorumluluk alabilmeleridir. Çocuklara yaşlarına uygun görevler vererek bu özelliği pekiştirebilirsiniz. Mesela odasını toplayabilir ya da basit ev işlerinde yardım edebilirler. 

Bu şekilde kendilerini daha değerli hissetmeye başlarlar. Ayrıca bir şeyi başarabildiklerini gördükçe sorumluluktan korkmazlar. İleride kendi ayakları üzerinde durabilen yetişkinler olmaları için sorumluluk duygusunun gelişmesi gerekir!

3. Hata yaptıklarında ters tepki vermeyin.

Çoğu ebeveyn çocukların hata yapmasını engellemeye çalışır... Aslında bu da bir hatadır. Çünkü çocuklar deneyimleyerek öğrenir. Haliyle hata yapmak bu sürecin doğal bir parçasıdır diyebiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta, hata yaptıklarında çocukların kendilerine yüklenmelerine izin vermemektir. 

Hata yaptıklarında kızmak yerine sorunun nerede olduğunu göstermek daha faydalı olur. Böylece çocuk bir dahaki sefere neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini öğrenir. Hatta problem çözme becerisi daha da gelişir!

4. Emir vermeyin, seçenek sunun.

Çocukların emirlere karşı adeta alerjisi olur... Lider ruhlu olsalar bile emir karşısında motivasyonları düşebilir. Bu yüzden onlara seçenekler sunabilirsiniz. Ellerine doğrudan bir kitap vermek yerine birkaç kitap arasından seçim yapmalarına izin verebilirsiniz. 

Bu durum çocuğun hem özgüvenini olumlu etkiler hem de karar verme becerisini geliştirir. Ayrıca bağımsız birey olma yolunda tatlı adımlar atmış olur!

5. Empati duygusunu öğretin.

Gerçek bir lider sadece kendisini düşünmez. Başkaları için de karar alabilir! Bu noktada çocuğun başkalarının duygularını anlayabilmesi çok önemlidir. Empati kurarak arkadaşının neden üzüldüğünü anlamaya çalışmalıdır. 

Empatisi gelişen bir çocuk insan ilişkilerinde de kendini geliştirmiş olur. Açık iletişim kurabilir, hem kendi problemlerini hem de başkalarının problemlerini çözmede daha başarılı hâle gelir.

6. Başkalarıyla kıyaslamayın.

Çocukları başkalarıyla kıyaslamak özgüvenlerine zarar verebilir. İlk olarak her çocuğun gelişim sürecinin aynı olmadığını bilmeniz gerekir. Sanki herkes aynı olmak zorundaymış gibi kıyas yaptığınızda çocuk, attığı adımların yeterli olmadığını düşünür. Belki de bir süre sonra “Zaten yapamıyorum.” diyerek tamamen boşverebilir. 

Burada yapılması gereken şey çocuğun kendi ilerleyişine odaklanmaktır. Kendi değerini görebilen bir çocuk lider ruhunu koruyabilir!

7. Takım çalışmalarına katılmasını sağlayın.

Liderlik tek başına yapılan bir şey değildir. İş birliği içinde olduğu insanlar da olmalıdır! Bu noktada çocukları grup oyunlarına katılmaları için destekleyebilirsiniz. Böylece hem paylaşmayı hem de birlikte hareket etmeyi öğrenirler. 

Lider ruhlu birinin başka insanlarla bir arada rahatça vakit geçirebilmesi gerekir. İyi bir takım arkadaşı olarak ortamı daha keyifli hâle getirebilir!

8. Sert eleştirilerden kaçının.

Çocuk hata yapabilir. Dediğimiz gibi öğrenme sürecinde hata yapmak oldukça doğal bir durumdur. Fakat hatasını görebilmesi adına çocukla konuşulmalıdır. Bu konuşmada dikkat edilmesi gereken nokta sert eleştiriler yapmamaktır. Hele ki kalabalık bir ortamda sert bir eleştiriye maruz kalırsa çocuk bundan derinden etkilenebilir. 

Bu yüzden yapıcı bir dil kullanmalısınız. Hatalar sakin bir şekilde anlatıldığında çocuğun özgüveninde zedelenme olmaz. Ayrıca sağlıklı iletişimin nasıl kurulacağını da öğrenmiş olur.

9. Problemleri kendi başına çözmesine izin verin.

Tamamen sorunla baş başa bırakmalısınız demiyoruz! Ama bir problem yaşadığında hemen müdahale etmek yerine onun düşünmesine fırsat tanımalısınız. Sorunla uğraşırken beyin fırtınası yapabilir ve zihinsel olarak aktif kalabilir. 

Küçük sorunları çözmek bile bir çocuk için büyük bir gelişimdir diyebiliriz. Sorunlar karşısında sakin kalmayı ve mantıklı düşünmeyi öğrenirler.

10. Meraklı olmaya yöneltin.

Belli bir yaşta çocuklar çok fazla soru sormaya başlar. Hele bir de soyut düşünme gelişmeye başladıysa... Sorular durmadan gelir! Bu aslında çocuğun öğrenme isteğini gösterir. Meraklı çocukları araştırmaya ve düşünmeye teşvik etmelisiniz. 

Meseleleri yüzeysel ele almak yerine derinine inmeye başlarlar. Bir süre sonra onlar size değil, siz onlara sorular sormaya başlayabilirsiniz!

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
