Çocuğun Hangi Bilim Dalında Lider?

miray soysal
23.05.2026 - 10:01
Göz bebeğiniz, minik mucidiniz hangi bilim dalına daha yatkın hiç düşündünüz mü? Onların içindeki o eşsiz potansiyeli ortaya çıkarmak, gizli yeteneklerini fark etmek ve ilgi alanlarını daha iyi anlamak için harika bir test hazırladık! .

 Bakalım evinizde bir astronom mu, biyolog mu, mühendis mi yoksa çılgın bir kimyager mi yetişiyor?

1. Çocuğun uyku düzenini öğrenerek başlayalım!

2. Hangi tip sporları yapmaktan hoşlanır?

3. Bir filme giderken çocuğun genelde ne seçer?

4. Çocuğunuz evdeki bozuk aletleri kumanda, saat, radyo vb. açıp içine bakmaya çalışır mı?

5. Birlikte parka gittiğinizde çocuğunuz en çok neyle ilgilenir?

6. Yemek masasında çocuğunuzun tavrı genelde nasıldır?

7. Herhangi bir sorunla karşılaştığında veya bir şeyi merak ettiğinde nasıl bir yol izler?

8. Son olarak; su, kum veya çamurla oynarken üstünün başının kirlenmesi onu ne kadar rahatsız eder puanla bakalım!

Biyoloji ve doğa bilimleri lideri!

Sizin evde tam bir doğa aşığı, yüreği kocaman minik bir biyolog yetişiyor! Çocuğunuzun etrafındaki canlılara, bitkilere ve doğanın kusursuz işleyişine karşı muazzam, çok saf bir duyarlılığı var. Parktaki karıncaların yuvasına taşıdığı küçücük bir ekmek kırıntısı bile onun için dev bütçeli bir belgesel niteliğinde; izlemeye doyamıyor. Onun bu muhteşem merakını desteklemek için hafta sonları bol bol doğa yürüyüşlerine çıkabilir, evde minik bir saksıda fasulye çimlendirerek o büyüme sürecinin tadını birlikte çıkarabilirsiniz. Kim bilir, belki de gelecekte dünyamızı, ormanlarımızı ve içindeki sevimli dostlarımızı koruyacak o büyük adım, sizin minik doğa dedektifinizin ellerinden çıkar!

Fizik lideri!

Size harika bir haberim var; evinizde yerçekimine, zamana ve evrenin sırlarına meydan okuyan bir fizikçi adayı dolaşıyor! Yıldızların parıltısı, hareket eden nesnelerin gizemi ve işin aslı 'bunun arkasındaki gizli güç ne?' sorusu onun zihnini sürekli meşgul ediyor, durmadan sorguluyor. Evdeki eşyaları havaya fırlatıp nasıl düştüklerini izlerken ona sakın kızmayın; o aslında kendi çapında çok ciddi yerçekimi ve aerodinamik deneyleri yapıyor! Ona yatmadan önce uzayla, kara deliklerle ilgili hikayeler okumak veya mıknatıslarla oynamasına izin vermek, zihnindeki o sonsuz ufkun ne kadar geniş olduğunu size büyük bir gururla kanıtlayacaktır.

Geleceğin yaratıcı mimarı!

Hadi itiraf edelim, evinizin her köşesi yarım kalmış kuleler, yastıklardan yapılmış çadırlar ve lego inşaatlarıyla dolu, değil mi? Sizin çocuğunuz parçaları birleştirip yepyeni, sağlam dünyalar yaratmayı seven doğuştan bir mühendis! O, sadece var olan oyuncaklarla oynamakla kalmıyor, zihnini 'Bunu nasıl daha sağlam ve farklı yaparım?' diyerek sürekli zorluyor. Sahip olduğu mekanik zeka, üç boyutlu düşünme yeteneği ve problem çözme becerisi gerçekten takdire şayan. Ona bol bol yap-boz, ahşap blok veya çocuklara uygun tamir setleri alarak bu yaratıcılığını sonuna kadar destekleyin; ileride içinde yaşamak isteyeceğimiz o muhteşem şehirleri o tasarlayabilir!

Kimya lideri!

Aman mutfağa ve banyoya dikkat! Çünkü sizin evde farklı malzemeleri birbirine katıp yepyeni formlar ve 'iksirler' bulmaya bayılan, inanılmaz sevimli ve çılgın bir kimyager var. Renklerin birbirine karışımından, suyun buza dönüşmesine veya kaynamasına kadar etrafındaki maddelerin değişimine adeta büyülenmiş gibi, gözlerini kırpmadan bakıyor. Sokakta çamurdan pastalar yapması veya banyoda şampuanları karıştırıp devasa köpükler çıkarması onun çok gizli laboratuvar çalışmaları aslında! Onunla birlikte mutfakta güvenli ve eğlenceli karışımlar mesela biraz karbonat ve sirkeyle volkanik patlamalar yaparak bu muhteşem keşfetme arzusuna harika bir yoldaşlık edebilirsin.

