ABD’den Green Card Başvurularında Kritik Değişiklik: Artık Ülkeye Dönüş Şartı Geliyor

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yayınlanan yeni rehber, göçmenlik sisteminin temelindeki “geçici ziyaret” ve “kalıcı ikamet” ayrımını daha net çizgilerle belirlemeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre, ülkede öğrenci, turist veya geçici çalışan gibi göçmen olmayan statüde bulunan kişilerin, Green Card başvurusu yaparken ABD içerisinde kalmaya devam etmeleri artık standart bir uygulama olmayacak. Yetkililer, bu sürecin genel kural olarak ABD dışındaki konsolosluklar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece, ülkeye belirli bir amaçla ve sınırlı süreliğine giriş yapan kişilerin, bu ziyaretlerini doğrudan kalıcı oturum hakkına dönüştüren bir yöntem olarak kullanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu yeni kısıtlamanın dışında tutulacak tek durum ise “olağanüstü haller” olarak tanımlandı. Başvuru sahiplerinin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine veya ABD içinde işlem yapmalarına izin verilip verilmeyeceğine dair nihai kararı göçmenlik yetkilileri verecek. Yetkililer, bu hamleyle göçmenlik sistemindeki boşlukların kapatılacağını ve yasaların orijinal amacına uygun bir işleyişin sağlanacağını ifade ediyor.

Diğer yandan, geleneksel Green Card çekiliş süreciyle ilgili takvimde bir değişiklik beklenmiyor. Her yıl Ekim ayının başından Kasım ayının ilk haftasına kadar süren ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yürütülen çevrimiçi başvuru sistemi varlığını koruyor.