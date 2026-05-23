ABD’den Green Card Başvurularında Kritik Değişiklik: Artık Ülkeye Dönüş Şartı Geliyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2026 - 09:35
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Green Card başvuru süreçlerinde önemli bir politika değişikliğine gitti. ABD'de geçici vizeyle bulunan kişilerin, kalıcı ikamet hakkı alabilmeleri için artık genellikle kendi ülkelerine dönmeleri ve başvurularını yurt dışından tamamlamaları zorunlu kılındı.

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, ülkeye geçici statüyle gelen bireylerin kalıcı ikamet hakkı olan Green Card'a geçiş süreçlerini yeniden düzenleyen kapsamlı bir değişikliği hayata geçirdi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yayınlanan yeni rehber, göçmenlik sisteminin temelindeki “geçici ziyaret” ve “kalıcı ikamet” ayrımını daha net çizgilerle belirlemeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre, ülkede öğrenci, turist veya geçici çalışan gibi göçmen olmayan statüde bulunan kişilerin, Green Card başvurusu yaparken ABD içerisinde kalmaya devam etmeleri artık standart bir uygulama olmayacak. Yetkililer, bu sürecin genel kural olarak ABD dışındaki konsolosluklar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece, ülkeye belirli bir amaçla ve sınırlı süreliğine giriş yapan kişilerin, bu ziyaretlerini doğrudan kalıcı oturum hakkına dönüştüren bir yöntem olarak kullanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu yeni kısıtlamanın dışında tutulacak tek durum ise “olağanüstü haller” olarak tanımlandı. Başvuru sahiplerinin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine veya ABD içinde işlem yapmalarına izin verilip verilmeyeceğine dair nihai kararı göçmenlik yetkilileri verecek. Yetkililer, bu hamleyle göçmenlik sistemindeki boşlukların kapatılacağını ve yasaların orijinal amacına uygun bir işleyişin sağlanacağını ifade ediyor.

Diğer yandan, geleneksel Green Card çekiliş süreciyle ilgili takvimde bir değişiklik beklenmiyor. Her yıl Ekim ayının başından Kasım ayının ilk haftasına kadar süren ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yürütülen çevrimiçi başvuru sistemi varlığını koruyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
