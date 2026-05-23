Haberler
Ekonomi
Bireysel Kredi ve Ticari Krediler İçin Yeni Karar: Merkez Bankası'ndan İlave Tedbir Kararı!

Ali Can YAYCILI
23.05.2026 - 08:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomik istikrarı korumak ve parasal sıkılaşma sürecini pekiştirmek hedefiyle kredi büyüme limitlerinde aşağı yönlü güncellemeye gitti. Bireysel kredilerden ticari kredilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni düzenlemeyle, piyasadaki kredi hacminin daha kontrollü bir seviyede tutulması amaçlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal sistemin sağlıklı işleyişini desteklemek ve makroekonomik dengeleri güçlendirmek adına kredi büyümesine yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

Kurumun resmi kanalları üzerinden duyurduğu karara göre, zorunlu karşılıklar yönetimi kapsamında kredi büyüme sınırlarında kısıtlayıcı bir değişikliğe gidildi.

Uygulanan yeni politika çerçevesinde bireysel kredi türlerinin tamamında limitler 1 puan aşağı çekildi. Bu doğrultuda, tüketicilere sağlanan ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 4 seviyesinden yüzde 3 seviyesine indirilirken, kredili mevduat hesaplarına (KMH) yönelik büyüme sınırı da yüzde 2'den yüzde 1 seviyesine düşürüldü.

Ticari krediler tarafında ise işletme ölçeklerine göre farklı oranlar belirlendi. KOBİ kategorisindeki işletmeler için kredi büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekilirken, büyük ölçekli işletmelere kullandırılan Türk lirası ticari kredilerde sınır yüzde 3'ten yüzde 2 seviyesine daraltıldı.

Kredi büyüme hesaplamalarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte hayata geçirilen bu düzenleme, TCMB'nin mevcut sıkı para politikası duruşunu desteklemeyi hedefliyor. Öte yandan, ekonomik öncelikler doğrultusunda ihracat, yatırım, tarım ve kamu projeleri kapsamında verilen krediler, büyüme sınırlamalarına tabi tutulmayarak kapsam dışında bırakıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
