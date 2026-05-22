Avrupa Bileti Alan Takımlar Hangi Kupada Yarışacak?

Hakan Karakoca
23.05.2026 - 00:21
Trabzonspor’un Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmesinin ardından, 2026-2027 sezonunda Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek 5 takım da netleşti. Kupadaki sonucun ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası üzerinden Avrupa bileti alan ekipler kesinlik kazandı.

Kupanın sahibi Trabzonspor oldu.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu’nda oynanan final mücadelesinde gülen taraf 2-1’lik skorla Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer bu sonuçla kupayı müzesine götürürken, alınan sonucun ardından Türkiye’yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da kesinleşti.

İki takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan lig aşamasından katılma hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’daki ilk maçını 8-9 Eylül tarihlerinde oynayacak. Galatasaray dışında Avrupa bileti alan diğer Türk takımları ise organizasyonlara ön eleme turlarından başlayacak.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turunda sahne alacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmasını 21-22 Temmuz tarihlerinde oynarken, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz’da yapılacak.

İki takım Avrupa Ligi'ne ön elemelerden başlıyor.

Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı elde etti. Bordo-mavililer Avrupa’daki ilk resmi maçlarını 20-27 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi macerasına 2. eleme turundan başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin ön eleme karşılaşmaları 23-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Bir takım Konferans Ligi bileti aldı.

Başakşehir ise Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundan başlayacak.

İstanbul ekibi ilk karşılaşmasını 23 Temmuz’da oynayacak, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
