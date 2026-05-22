Ziraat Türkiye Kupası'nı Konyaspor'u 2-1 Yenen Trabzonspor Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, ligde Gençlerbirliği’ne 3-0 kaybettikleri maçın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı. Bordo-mavililer finale; Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu 11’iyle çıktı. Batagov ile Okay Yokuşlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Konyaspor cephesinde ise İlhan Palut, Kayserispor maçına göre tam 10 değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlı ekip sahaya; Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11’iyle çıktı. Palut, ligdeki son maçta forma verdiği birçok ismi yedek soyundurdu.

Büyük çekişmeye sahne olan maçı Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.