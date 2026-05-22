Ziraat Türkiye Kupası'nı Konyaspor'u 2-1 Yenen Trabzonspor Kazandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 22:46
Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. 

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, ligde Gençlerbirliği’ne 3-0 kaybettikleri maçın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı. Bordo-mavililer finale; Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu 11’iyle çıktı. Batagov ile Okay Yokuşlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Konyaspor cephesinde ise İlhan Palut, Kayserispor maçına göre tam 10 değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlı ekip sahaya; Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11’iyle çıktı. Palut, ligdeki son maçta forma verdiği birçok ismi yedek soyundurdu.

Büyük çekişmeye sahne olan maçı Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

İlk yarıda tek gol vardı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, ilk yarıyı Konyaspor karşısında 1-0 önde kapattı.

Bordo-mavililer maçın başlarında Muçi ile etkili olurken, 17. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Onuachu’nun golüyle öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren Trabzonspor’da Zubkov’un sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle çıkardı.

Konyaspor ise özellikle Enis Bardhi ile gole yaklaşsa da aradığı beraberlik golünü bulamadı ve ilk 45 dakika Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı sahada büyük bir heyecan vardı.

Konyaspor 50. dakikada Muleka ile eşitliği sağladı. 58'de penaltı kazandı. Ancak penaltıyı Bardhi gole çeviremeyince Trabzonspor oyunun içinde kaldı. 

Onana'nın yıldızlaştığı dakikaların ardından 79'da bu kez Trabzonspor penaltı kazandı ve Onuachu hata yapmadı. 

Onuachu'nun iki golüyle Trabzonspor bir kez daha Türkiye Kupası'nu müzesine götürdü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
